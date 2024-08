O empreendimento de bilhões de dólares do Telegram está sob escrutínio

A empresa que opera o controverso aplicativo de mensagens Telegram é altamente dependente de seu CEO e fundador, Pavel Durov. Recentes problemas legais contra Durov na França podem representar um desafio financeiro para a empresa. Investidores têm dúvidas sobre a viabilidade da oferta pública inicial (IPO) planejada.

Recentemente, Durov anunciou que vários investidores avaliaram a Telegram em mais de 30 bilhões de euros. Em vez de receber esses investidores, Durov optou por adiar isso através de uma IPO antecipada para pagar os credores da empresa. No entanto, com as investigações em andamento e a detenção temporária de Durov na França, surgem dúvidas sobre a possibilidade de uma IPO bem-sucedida no próximo ano.

Durov foi preso ao entrar na França e passou vários dias em custódia. As autoridades francesas acusaram a Telegram de várias infrações legais, incluindo cooperação insuficiente contra a pornografia infantil. Durov pode enfrentar até dez anos de prisão. Embora agora esteja em liberdade condicional, ele está proibido de sair da França.

Essas investigações não afetaram apenas Durov, mas também a Telegram. Com uma base de usuários em crescimento, a Telegram está apenas começando seus esforços de monetização. Ela introduziu recursos premium para empresas e começou a exibir anúncios em alguns países. No entanto, a ligação com conteúdo ilegal, especialmente pornografia infantil, é provável que desencoraje muitos anunciantes, como revelou uma fonte à FT. Isso pode tornar mais difícil angariar apoio de investidores para a IPO.

Queda nos valores dos bonds da Telegram

O resultado para a Telegram se Durov for condenado e sentenciado à prisão é incerto. Durov já declarou que a empresa não poderia operar sem a participação dele em todas as decisões cruciais e lançamentos de novos recursos do aplicativo.

No ano passado, a Telegram relatou um prejuízo de $174 milhões, segundo a FT. Durov pretendia tornar a empresa lucrativa até o final deste ano ou do seguinte. Apesar das grandes perdas, a fortuna pessoal de Durov, de mais de um bilhão de dólares, principalmente em criptomoedas, poderia potencialmente compensar algumas dessas perdas. No entanto, a Telegram também precisa pagar títulos no valor de cerca de $2,4 bilhões em 2026, que emitiu nos últimos anos.

Se a IPO ocorrer até 2026, os detentores de títulos poderiam converter suas reivindicações substanciais em ações da Telegram a um preço preferencial. No entanto, se a Telegram se tornar uma pária, é pouco provável que potenciais investidores demonstrem interesse nessas ações, como afirmou um detentor de títulos à FT. Após a prisão de Durov, o valor dos títulos caiu mais de dez por cento na bolsa de valores.

Diante dos problemas legais em andamento, alguns investidores podem reconsiderar seu apoio à IPO da Telegram, dada a possível associação com conteúdo ilegal. Apesar de estar proibido de sair da França, a prisão de Durov e as alegações contra o Mensageiro tiveram um impacto negativo no valor dos títulos da empresa na bolsa de valores.

