O eminente jogador de handebol Wolff gosta muito de situações de pressão.

A temporada de handebol na Bundesliga começa poucas semanas após a emocionante medalha de prata da Alemanha nas Olimpíadas. Todo o foco está em Andreas Wolff, que retorna ao THW Kiel após cinco anos no exterior. Ele poderá garantir o título desta vez? O jogador de 33 anos está ansioso para enfrentar o desafio.

Todos os olhares estarão em Wolff quando ele retornar ao palco da Bundesliga na quinta-feira à noite. O goleiro da seleção alemã poderá recuperar sua temida forma de "polvo-goleiro" quando enfrentar o Rhein-Neckar Löwen. A tensão aumenta ainda mais, já que Wolff enfrentará o armador do DHB, Juri Knorr, que se prepara para sua última temporada na Bundesliga antes de se transferir para o Aalborg.

Wolff tem sido relativamente discreto nas últimas semanas, preferindo deixar suas ações falarem por si só. Ele está determinado a se redimir pelos três anos não tão bons (2016-2019), em que conseguiu duas vitórias na Copa, mas não conseguiu os títulos da liga. Agora, as listras de Kiel esperam por ele como seu principal jogador. O objetivo principal de Wolff é conquistar o campeonato alemão, um título que ainda não conseguiu em sua brilhante carreira.

Levar vantagem do sucesso olímpico

O THW Kiel está contando com sua estrela para entregar resultados. Diferente de sua primeira passagem pela equipe, onde muitas vezes ficava em segundo plano em relação a Niklas Landin e não conseguia se destacar consistentemente, Wolff agora é esperado para ser a pedra angular da equipe. Seu novo status como o número um claro deve aumentar sua confiança.

O objetivo principal dos alemães do norte é fazer um bom começo de temporada, evitando os cinco derrotas iniciais dos primeiros 12 jogos que marcaram sua campanha anterior, resultando em um quarto lugar e a primeira temporada sem título desde 2018. A frustração que se seguiu no lar do recordista de títulos só aumentou o desejo de Wolff de fazer melhor.

Wolff está ciente dos desafios que estão por vir. "Eu me sinto bem sob a pressão que vem de jogar no THW Kiel e na liga mais forte do mundo", disse ele após assinar seu contrato até 2028. "Competir contra os melhores em

