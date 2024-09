- O eleito recebe escolta policial após agressão racista

Candidata do partido CDU, Adeline Abimnwi Awemo, natural do Camarões e residente em Cottbus há mais de duas décadas, vem recebendo escolta policial devido a um incidente discriminatório ocorrido no final de julho. Ela terá oficiais de polícia ao seu lado durante aparições públicas ou eventos que julgar arriscados, anunciou Awemo em um evento de campanha em Cottbus. "Tudo continua como estava para mim, tenho seguido com minha campanha", afirmou, sem alterar seus planos iniciais.

Uma mulher de 29 anos está sendo investigada pela polícia por alegações de discurso de ódio e agressão, após um incidente em que Awemo foi ofendida e agredida por razões raciais enquanto colava seus cartazes de campanha em Cottbus.

O evento de campanha de sábado foi acompanhado pelo membro do parlamento do CDU, Michael Schierack, e pelo presidente da CDU da Brandenburg, Jan Redmann. Os cidadãos da Brandenburg irão votar para uma nova assembleia estadual no dia 22 de setembro.

