O educador triunfante sobre Höcke no concurso de história da Turíngia

Na eleição estadual da Turíngia, Höcke volta a falhar na eleição direta. Com uma vantagem significativa, o candidato da CDU Tischner conquista a cadeira na circunscrição compartilhada. Durante a campanha, o professor de história enfatizou suas raízes na Alemanha Oriental, distinguindo-se do líder da AfD Höcke.

Höcke, também professor de história, trocou de circunscrição, achando que teria melhores chances na região de Tischner do que no reduto da CDU de Eichsfeld, onde reside com sua família. "Ele tentou explorar a região, e acho que muitas pessoas expressaram que não queriam isso", afirmou Tischner após sua vitória. Ele recebeu 43% dos votos, enquanto Höcke conseguiu apenas 38,9%.

O político da educação Tischner, natural da Turíngia Oriental, é conhecido dentro da CDU e é dito ser um confidente do líder estadual da CDU Mario Voigt e membro de seu "time de especialistas". No caso de o portfólio ir para a CDU, ele é cotado como potencial ministro da educação. Voigt tem as melhores chances de se tornar o novo presidente do governo após a eleição estadual. No entanto, primeiro precisará formar uma coalizão e pode precisar incluir o novo partido Bündnis Sahra Wagenknecht. Além disso, suas negociações de coalizão são prejudicadas por resoluções de incompatibilidade entre seu partido e a AfD e a Esquerda, o que torna difícil formar maiorias no parlamento da Turíngia sem a participação de nenhum dos partidos.

Dentro da CDU, Tischner defende uma posição firme ao lidar com a AfD, afirmando que a colaboração com o partido de Höcke é impraticável. "Sua política não é apenas indecente e desrespeitosa, mas também mancha tudo que toca, incluindo as igrejas e a economia. Já é impossível trabalhar com essas pessoas apenas pelo estilo", declarou Tischner.

Não "Tischner versus Höcke"

O Tischner, de 43 anos, criado na Turíngia Oriental, fez um curso de ensino médio e depois se tornou professor de história e ciências sociais na Turíngia após um desvio profissional em Bremen. Quando soube que Höcke estava de olho em sua circunscrição para uma candidatura direta, ele reconheceu que a campanha não seria mais sobre política, mas apenas sobre personalidades.

Apesar disso, Tischner evitou intencionalmente uma "Tischner versus Höcke" disputa, com medo de que isso só levasse mais apoiadores para a AfD. "As pessoas têm preocupações e apreensões, e devemos abordá-las", afirmou durante a campanha. Ele levou sua campanha com o slogan "O daqui!". Höcke, nascido na Renânia do Norte-Vestfália, passou sua infância na Renânia-Palatinado antes de se mudar mais tarde para a parte noroeste da Turíngia.

