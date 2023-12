O edifício mais alto de África vai ser inaugurado e foi concebido maioritariamente por mulheres

O Leonardo, um edifício de 55 andares que mede 227 metros de altura, é apenas 15 metros mais alto do que o anterior detentor do recorde, o Carlton Centre, que domina a linha do horizonte de Joanesburgo desde 1973.

Projetado pela empresa sul-africana Co-Arc International Architects, o Leonardo contém uma mistura de escritórios, lojas, apartamentos e quartos de hotel. Os arquitectos optaram por utilizar folhas finas de Dekton, um material super-resistente, para o seu revestimento exterior.

A equipa de arquitectos que geriu a construção foi liderada por mulheres, com nove dos 11 cargos desempenhados por mulheres. Este facto invulgar - o Instituto Sul-Africano de Arquitectos do Cabo Oriental estima que apenas 21% dos arquitectos registados no país são mulheres - passou despercebido até ser tirada uma fotografia no final do projeto.

Malika Walele, 27 anos, uma arquiteta que supervisionou a construção no local a partir de novembro de 2017, falou à CNN sobre as dificuldades que enfrentou na sua função: "Especificamente sendo mulher, sendo jovem e sendo de cor, há uma série de desafios que se enfrentam nesse ambiente de construção.

"Penso que existe um preconceito de que as mulheres não podem estar nesse tipo de ambiente".

Ao longo do projeto, entrou em contacto com cerca de 2.000 trabalhadores, a grande maioria dos quais eram homens. Diz que se deparou com o sexismo, mas acredita que ajudou a derrubar o preconceito das pessoas.

Tive de me esforçar muito para provar o meu valor. É preciso ter personalidade. Tive mesmo de me impor e falar, para me certificar de que estava a ser ouvida pelos homens."

Patrick McInerney, diretor da Co-Arc International Architects, disse esperar que o Leonardo seja um "farol de esperança" para a arquitetura e o desenvolvimento no continente.

Referindo-se ao Pinnacle em Nairobi, Quénia, e à Torre Mohammed VI perto de Rabat, Marrocos, disse: "Ser o mais alto [edifício] em África neste momento é bastante interessante, porque sabemos de vários outros edifícios que estão a ser construídos que excedem em muito aquele que acabámos de concluir".

E acrescentou: "Penso que, em certa medida, esperamos que o sucesso do empreendimento em si demonstre que é possível alcançar as estrelas e atingi-las".

Fonte: edition.cnn.com