- O Dynamo Dresden superou o VfB Stuttgart II, garantindo uma confortável vitória por 2-0.

Dynamo Dresden está de volta à forma após uma semana difícil. Eles se recuperaram da derrota por 0:2 contra Aue no dérbi da Saxônia, vencendo o VfB Stuttgart II por 2:0 (1:0) hoje no Rudolf-Harbig-Stadion. Christoph Daferner (15º minuto) abriu o placar, e Tony Menzel (72º) marcou outro no segundo tempo. Di Benedetto, do Stuttgart, recebeu cartão amarelo seguido de vermelho por falta repetida no 55º minuto. O jogo contou com a presença de 27.205 torcedores.

Dresden começou o jogo com cautela, permitindo que o time reserva do Stuttgart tomasse a iniciativa no início. No entanto, um turnover no meio-campo foi aproveitado por Vinko Sapina, que deixou Daferner na cara do gol. SGD então jogou como uma equipe de ponta, mal dando chances para o Stuttgart respirar. As oportunidades de ampliar a vantagem vieram e foram desperdiçadas, com Niklas Hauptmann (19º) e Sapina (31º) ambos desperdiçando chances. O placar ao intervalo foi uma apertada vitória por 1:0 para os confiantes donos da casa.

A expulsão de Di Benedetto no 55º minuto deu a Dresden uma vantagem numérica. Eles aproveitaram ao máximo, com Sapina proporcionando o passe para Menzel cabecear calmamente no 72º minuto. A vitória em casa fez com que Dresden subisse para a terceira colocação na tabela.

