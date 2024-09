- O Düsseldorf Fortuna temporariamente não tem a sua figura habitual de Sobottka.

A equipe da 2ª Divisão do Fortuna Düsseldorf ficará momentaneamente sem Marcel Sobottka. O experiente meio-campista sofreu uma lesão na panturrilha durante os treinos do fim de semana. O clube anunciou oficialmente essa notícia na manhã de segunda-feira.

Sobottka entrou como reserva no jogo do Fortuna por 1 a 0 contra o Hannover 96 na sexta-feira. O período exato de ausência de Sobottka ainda não está claro. O próximo jogo do Fortuna na liga só está marcado para 15 de setembro, contra o Hertha BSC.

