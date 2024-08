- O Dortmund muda temporariamente o Moukoko para Nice em empréstimo.

A transferência de Youssoufa Moukoko do Borussia Dortmund para o Nice está finalizada. A equipe do Dortmund na Bundesliga confirmou que o atacante de 19 anos assinou um contrato com a equipe da Ligue 1 francesa após uma avaliação médica bem-sucedida. O acordo é um empréstimo de um ano com opção de compra, de acordo com os relatórios do Nice.

"Neste ponto, achamos que um novo ambiente pode lhe fazer bem", afirmou o diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl. "Desejamos boa sorte a Youssoufa na próxima temporada e ficaremos em contato com ele." De acordo com o "Ruhr Nachrichten", o Nice poderia desembolsar aproximadamente 17 milhões de euros para a aquisição permanente do atacante.

Isso põe fim à especulação prolongada em torno do atleta muito valorizado, que estava ligado ao Dortmund até 2026 e havia marcado vários gols por equipes juniores do Dortmund. Moukoko havia expressado repetidamente sua frustração com a falta de tempo de jogo através de seu agente. As discussões com o Olympique Marseille e o Betis Sevilla não levaram a nenhum acordo. Ele foi deixado de fora da equipe para os primeiros dois jogos oficiais sob o comando do técnico Nuri Sahin.

O retorno aos treinos do atacante atualmente ferido Serhou Guirassy, que voltou à prática da equipe pela primeira vez nesta semana, também diminuiu as perspectivas de Moukoko de garantir uma posição regular no ataque poderoso do Dortmund. Ele é o segundo prodígio ofensivo a partir para um clube estrangeiro neste verão, após Paris Brunner (AS Monaco), que também foi desenvolvido pelo Dortmund.

O ex-treinador do BVB e do Nice, Favre, elogia a transferência de Moukoko

O ex-treinador do BVB e do Nice, Lucien Favre, que dirigiu o Nice duas vezes, elogia a contratação de Moukoko. "Não tive muito tempo para trabalhar com ele e ele nem sempre esteve na linha de partida, mas ele tem muito a oferecer: velocidade, precisão. Ainda há espaço para melhora, mas não é um mau movimento para o Nice. Ele ainda pode explodir."

