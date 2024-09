- O dono do café impõe proibição de calças de corrida.

Um dono de um restaurante em Pforzheim, chamado Lambros Petrou do Art Café, não serve mais clientes vestidos de forma excessivamente desleixada após alguns incidentes desagradáveis com homens usando calças de ginástica que o desrespeitaram e até mesmo se aliviaram em suas flores. "Não somos um bar, nem um boteco, mas um café", enfatizou Petrou. Anteriormente, quando ele abordava os clientes sobre sua vestimenta, eles frequentemente respondiam: "Onde está escrito isso?"

Atualmente, há algumas semanas, um cartaz foi afixado na porta de entrada proibindo a entrada de cães e de clientes vestindo calças de ginástica, acompanhado por um círculo vermelho com um símbolo de calça de ginástica riscado. Petrou esclarece que não se trata de impor um código de vestimenta rigoroso, mas de manter a limpeza. "A calça de ginástica em si não é o problema", disse ele, "são as pessoas que a usam". Ele notou que algumas pessoas usam as mesmas calças por vários dias, o que ele considera anti-higiênico. O Pforzheimer Zeitung foi o primeiro a noticiar isso.

Os Donos de Restaurantes Têm o Direito de Estabelecer Códigos de Vestimenta

Calças de ginástica cinza são um problema para Petrou. "Esse tipo de calça e essas pessoas que usam calças de ginástica, elas estão arruinando meu negócio se eu deixá-las entrar", afirmou ele. Financeiramente, ele pode permitir-se perder esse tipo de negócio. Os cartazes já tiveram impacto, especialmente deixando as mulheres mais jovens à vontade. Ele não tem problema com calças largas e confortáveis ou com calças de ginástica modernas e estilosas. Calças de ginástica podem ser apropriadas para alguns estabelecimentos hoje.

De acordo com um porta-voz da Dehoga, associação de gastronomia de Baden-Württemberg, essas regulamentações são legalmente permitidas. "Dentro dos limites de seus direitos na casa, os donos de restaurante podem estabelecer um código de vestimenta para seu estabelecimento, o que não é um problema", disse Daniel Ohl da Deutsche Presse-Agentur. No entanto, é importante aderir às regras da Lei de Tratamento Igualitário Geral, impedindo qualquer discriminação, como com base na origem étnica.

A política de Petrou não se baseia na etnia ou na religião. Seus clientes variam de 18 a 80 anos, incluindo estudantes, trabalhadores, frequentadores assíduos e visitantes ocasionais. "Eu tenho de tudo", disse ele. "Mas não tenho arruaceiros". O que importa é que as pessoas se comportem bem.

Sua conclusão após as primeiras semanas: "Todo mundo se sente à vontade, e assim deve continuar". Ele até planeja aumentar o tamanho do cartaz.

Limpeza vs. Calças de Ginástica

A maioria das pessoas de Pforzheim apoia essa decisão. Muitos passantes expressaram concordância em uma pesquisa. Johannes Engeln chamou isso de um experimento bem-sucedido. A maioria dos apoiadores argumenta pela "decência" e que as pessoas parecem mais limpas de jeans. Uma aparência desleixada com calças de ginástica é adequada para casa, dizem eles. Apenas um homem rotulou a exclusão de Petrou de "nojenta". Todo mundo tem o direito de viver como quiser.

Ohl da Dehoga vê as regulamentações de vestimenta em uma perspectiva mais ampla: "Uma experiência gastronômica também envolve uma certa atmosfera, e os

Leia também: