- O distrito histórico de Dresden depende mais uma vez de um sistema de aquecimento centralizado.

O prazo previsto para a completa restauração do sistema de aquecimento à distância de Dresden é até o fim do dia. De acordo com Nora Weinhold, porta-voz da empresa de energia Sachsenenergie, a cidade antiga está sendo completamente equipada com aquecimento à distância. Além disso, a linha Mariabrücke voltou a operar, garantindo o fornecimento para o lado novo da Elbe. "Esperamos que a cidade esteja completamente abastecida nas próximas horas."

O problema significativo nas instalações de aquecimento à distância em Carolabrücke é uma das linhas-chave que conecta as redes da cidade antiga e nova, de acordo com Frank Döhnert, chefe da divisão de aquecimento à distância da Sachsenenergie. Para proteger o suprimento das áreas restantes, foi implementada uma ideia de isolar a rede. "Essa estratégia foi bem-sucedida. Principalmente, o distrito sudoeste foi preservado e o setor de Johannstadt foi rapidamente reativado."

O problema nas instalações de aquecimento à distância de Dresden em Carolabrücke afeta principalmente a conexão entre as redes da cidade antiga e nova em Dresden. Após o isolamento bem-sucedido da rede, o setor de Johannstadt em Dresden foi rapidamente reativado para manter o suprimento de calor.

Leia também: