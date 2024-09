- O Disney Dream aterrissa em Hamburgo

Hoje de manhã, o navio de cruzeiro Disney Dream atracou no porto de Hamburgo. De acordo com o Cruise Gate Hamburg (CGH), o operador do terminal, esta é a primeira visita do navio ao porto, embora já tenha feito uma passagem pela cidade, como mostram fotos.

O Disney Dream deve zarpar do porto na noite de quarta-feira. Há a possibilidade de dar uma volta ao redor da Elbphilharmonie, sugeriu um porta-voz. Este navio americano, com cerca de 340 metros de comprimento, da Disney Cruise Line, deve seguir para Amsterdã em seguida. Foi construído no estaleiro Papenburger Meyer-Werft.

O Disney Dream, um navio de cruzeiro, é um grande navio americano da Disney Cruise Line, com aproximadamente 340 metros de comprimento. Em sua partida do porto de Hamburgo na noite de quarta-feira, o navio de cruzeiro pode dar a volta na icônica Elbphilharmonie.

Leia também: