O diretor do Paris Saint-Germain promete "muitas mudanças" para criar uma "nova era" no clube

Ainda há duas semanas, parecia altamente improvável que Kylian Mbappe permanecesse na capital francesa. Surgiram imagens e vídeos do jogador a jantar em Madrid, com a mudança para o Real a parecer inevitável.

Depois de uma temporada tumultuada, em que o PSG conquistou apenas o título da Ligue 1 - troféu que o técnico Mauricio Pochettino, sob fogo cruzado, admitiu "não ser suficiente" para corresponder às ambições do clube - e caiu de forma dramática mais uma vez na Liga dos Campeões, teria sido difícil imaginar um futuro brilhante para a equipa francesa se Mbappe tivesse saído de graça.

Mesmo com Lionel Messi e Neymar nas fileiras do PSG, não há dúvida de que Mbappe é o ativo mais valioso do clube, tanto no campo como a nível económico.

Há uma sensação palpável de alívio no Parc des Princes pelo facto de o PSG ter conseguido convencer a sua jovem estrela a assinar um novo contrato de três anos, mas Al-Khelaifi insiste que ainda há muito trabalho a fazer durante o verão.

LER: Kylian Mbappé diz que o futebol foi o seu 'refúgio' enquanto lutava com 'decisão difícil' antes de assinar a extensão do contrato no PSG

O presidente do PSG disse a Amanda Davies, da CNN, em Paris, que "com certeza há muitas mudanças que vão acontecer". "Vamos anunciá-las provavelmente [no] final da semana".

Estas palavras soarão particularmente ameaçadoras para Pochettino e para o diretor desportivo do PSG, Leonardo, à medida que cresce a especulação sobre o futuro da dupla no clube parisiense.

Quando questionado sobre se haverá um novo treinador no comando do clube, Al-Khelaifi respondeu: "Queremos criar uma nova era no Paris Saint-Germain, um novo projeto, ar fresco. Penso que é muito importante que toda a gente se motive novamente.

"A derrota na Liga dos Campeões não foi fácil, e eu assumo a responsabilidade", acrescentou Al-Khelaifi, referindo-se à derrota nas quartas-de-final para o Real Madrid, apesar de o PSG ter dominado as duas partidas do confronto. "Sou o presidente e sou responsável, mas tudo pode acontecer e tudo vai acontecer no futuro. Não estou a culpar ninguém, quem quer que fique ou saia, eu sou um dos primeiros responsáveis por tudo, pelos resultados.

"Por isso, não estou a culpar ninguém e isto é muito importante para mim, mas, no final, temos de fazer escolhas. Temos decisões a tomar.

"Algumas delas serão tomadas em breve e penso que o que queremos alcançar é sermos mais fortes do que na época passada - e esse é o único objetivo que pretendo, sermos maiores do que na época passada."

LER: Kylian Mbappé renova contrato por mais três anos com o Paris Saint-Germain, rejeitando o Real Madrid

'Somos um dos grandes clubes'

Apesar dos rumores da saída de Mbappe durante meses, Al-Khelaifi afirma que sempre se manteve "realmente confiante" de que o jogador de 23 anos permaneceria em Paris.

Mas esta temporada talvez tenha sido mais difícil do que qualquer um no clube poderia ter imaginado. Quando o PSG anunciou, no verão passado, a contratação de Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos, como agente livre após a sua saída do Barcelona, poucos esperavam que a equipa tivesse o desempenho que teve.

Mesmo o ponto alto da época, a conquista do título da Ligue 1, foi recebido com desdém pelos adeptos. Depois de o PSG ter empatado em casa com o Lens (1-1) e ter conquistado o décimo título francês, um recorde, grande parte do público do Parc des Princes vaiou a equipa ao intervalo e abandonou o estádio a 15 minutos do fim do jogo.

Frustrados com a vergonhosa capitulação da equipa contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, os adeptos deram a conhecer os seus sentimentos e o estádio esvaziou-se quase por completo 10 minutos após o apito final. Os jogadores até faltaram à tradicional volta de honra após a conquista do campeonato.

Al-Khelaifi admite que houve "muitas coisas" que não correram bem esta época.

"Ganhámos a Ligue 1, o que penso que as pessoas disseram que era muito fácil, mas ganhar o troféu nunca é fácil", disse. "Na Liga dos Campeões, honestamente, acho que não estivemos mal, até aos 65 minutos do segundo jogo contra o Real, quando controlámos o jogo todo.

"Aqui devíamos ter ganho por quatro a zero, mas o Real ganhou e mereceu ganhar. Parabéns a eles. Esta é a verdade. Na Liga dos Campeões há mais pormenores, sempre pequenos pormenores, e é preciso ter sorte e também acreditar em nós próprios, nos jogadores e em toda a equipa.

"Acreditamos realmente que somos um dos grandes clubes da atualidade, eu próprio acredito nisso, e todos têm de acreditar e trabalhar nesse sentido. Quando se veste a camisola do Paris Saint-Germain, é-se um grande jogador num grande clube e só se ganha aqui, é essa a mentalidade que queremos criar.

"Às vezes não é fácil, nós sabemos, mas é isso que queremos construir, o espírito e a mentalidade vencedora."

'Há amor'

Muito do que se tem falado em torno do novo contrato de Mbappe tem sido sobre as alegadas somas de dinheiro que lhe foram dadas; Al-Khelaifi diz que se reuniu com Mbappe e sua família em várias ocasiões durante o processo de negociação, mas insiste que eles falaram sobre "nada além de futebol".

Ao ficar no PSG, Mbappe torna-se no jogador mais bem pago do futebol mundial, com um salário de cerca de 1 milhão de libras (1,25 milhões de dólares) por semana, depois de ter recebido uma taxa de assinatura na ordem dos 100 milhões de libras (125 milhões de dólares), segundo a Sky Sports.

No entanto, Al-Khelaifi acredita que Mbappe estava apenas motivado pelo projeto desportivo que o PSG lhe apresentou e pela oportunidade de continuar a representar o clube da sua cidade natal ao mais alto nível.

"A única coisa com que eles se preocupam: apenas o desporto e o futebol", disse ele. "Temos o mesmo objetivo... basicamente, queremos ganhar e ele quer ganhar. É um lutador; é um vencedor.

"Não se esqueçam, ele é parisiense, é francês. Ele ama o seu país. Ama o seu país, ama o seu clube. Jogou no clube durante cinco anos, há uma relação. Há amor entre ele, o clube, os adeptos, o seu país. Por isso, acho que foi muito importante e talvez as pessoas subestimem esse facto.

"Pensam que se trata apenas de um contrato e de quem pode oferecer mais, o que não é verdade. Acho que ele é realmente espetacular. Para além de ser um jogador fantástico, o melhor jogador do mundo, é também uma pessoa fantástica."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com