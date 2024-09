- O diretor do Homem-Aranha 4 parece ter assegurado a posição de forma confiável.

Tempos emocionantes para os fãs do Homem-Aranha comum, interpretado por Tom Holland (28 anos)! De acordo com The Hollywood Reporter, "Spider-Man 4" encontrou seu capitão em Destin Daniel Cretton (45 anos), conhecido por comandar "Shang-Chi e a Lenda do Anel de Ferro" nos cinemas. Cretton está em negociações para assumir a direção.

The Hollywood Reporter também compartilhou que os experientes roteiristas da Marvel, Chris McKenna (46 anos) e Erik Sommers (47 anos), responsáveis pelos roteiros dos três últimos filmes do Homem-Aranha estrelados por Tom Holland, como "Homecoming", "Longe de Casa" e "Sem Caminho para Casa", que arrecadaram impressionantes US$ 3,9 bilhões em todo o mundo, retornarão para o quarto filme.

De acordo com o Deadline, os membros principais da franquia Holland e Zendaya (28 anos, que estrela como MJ) também estão a bordo do desenvolvimento de "Spider-Man 4", sugerindo que eles reprisarão seus papéis.

Infelizmente, os detalhes da trama de "Spider-Man 4" ainda são misteriosos. Após "Spider-Man: Sem Caminho para Casa", as pessoas queridas de Peter Parker (personagem de Tom Holland) esqueceram quem ele era. O possível diretor de "Spider-Man 4", Cretton, também supervisionou a série de streaming da Marvel Studios "Homem-Formiga".

"Shang-Chi e a Lenda do Anel de Ferro" se destacou entre os lançamentos recentes da Marvel Studios nos cinemas. Lançado em 2021, arrecadou mais de US$ 430 milhões em todo o mundo e recebeu críticas positivas, com 91% de avaliações positivas no Rotten Tomatoes.

