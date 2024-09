- O director de dança e a camisola distintiva de Willi Lemke

Torcedores e adeptos do futebol do Werder Bremen prestaram homenagem ao falecido técnico Willi Lemke durante o jogo da Bundesliga em casa contra o Borussia Dortmund. Antes do início do jogo, um espetáculo grandioso exibindo a frase "Willi Lemke nunca será esquecido" foi revelado na área dos torcedores.

Os jogadores vestiram camisas únicas com um emblema "Obrigado Willi" enquanto entravam em campo. Lemke partiu deste mundo em 12 de agosto, aos 77 anos. Durante seu mandato como técnico, de 1981 a 1999, Bremen comemorou vitórias como dois títulos da Bundesliga e a Copa dos Vencedores da Europa, entre outros.

A homenagem do time a Lemke foi além das camisas, com uma coreografia emocionante apresentada pelos torcedores antes do início do jogo. Sua influência no sucesso do clube não pode ser subestimada no domínio das coreografias de tributo.

Leia também: