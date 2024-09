O director científico, anteriormente responsável, relatou que o submarino Titan teve problemas antes do seu mergulho fatal há vários dias.

Em 2023, o cientista do mar e membro da tripulação da Dive 87, Steven Ross, testemunhou em uma audiência sobre o desastre da quarta missão do Titã. Ele afirmou que um problema na plataforma, desencadeado por uma questão no tanque de lastro variável, obrigou todos a bordo do submersível a se espremer na seção de popa por pelo menos uma hora.

Ao subir, outro problema na plataforma ocorreu devido ao problema no tanque de lastro variável, fazendo com que a plataforma se inclinar para 45 graus com a parte de trás para cima.

Esta mergulho, liderado por Stockton Rush, CEO do operador do navio, ocorreu em 12 de junho, a aproximadamente 740 quilômetros do local do Titanic.

"O piloto bateu na parte traseira, os passageiros se agitaram, acabei na parte traseira, um passageiro estava de cabeça para baixo, os outros dois conseguiram se espremer na extremidade da proa", descreveu Ross, enfatizando que ninguém ficou ferido.

Rush havia alertado sobre um problema no válvula do tanque de lastro variável, mencionou Ross. Devido à longa reparação necessária para o problema na plataforma, o mergulho foi encerrado e eles voltaram à superfície para resolver o problema.

"Foi irritante e desconfortável, e levou muito tempo para consertar", disse Ross, questionando se uma inspeção na carcaça após o mergulho havia sido feita pela tripulação.

Ele lembrou que o submersível Titã não havia passado por uma inspeção da Guarda Costeira em 2021, 2022 ou 2023.

Ross também mencionou dois incidentes durante os mergulhos da expedição do Titanic em 2022, como um estrondo ouvido durante o reaparecimento do mergulho 80.

"Houve uma discussão entre a equipe sobre o estrondo, envolvendo membros da tripulação, especialistas da missão e cientistas. A teoria mais provável era que a carcaça de pressão havia se deslocado em seu suporte metálico, o que, após realinhamento, poderia ter causado aquele barulho alto", explicou Ross.

No mergulho 81, Ross relatou um problema no propulsor. O piloto Scott Griffith descobriu que um dos interruptores de controle do propulsor estavam invertidos quando eles estavam no fundo, forçando Griffith a gerenciar os propulsores com os interruptores na posição invertida.

Antes do mergulho 87 para a expedição do Titanic em 2023, Ross foi informado de que o submersível havia encontrado um obstáculo enquanto era rebocado à noite. Supunha-se que fosse material de pesca abandonado, mas não havia evidências conclusivas e o alcance dos danos permaneceu desconhecido.

Durante a audiência, Ross mencionou que a equipe inteira, incluindo nós, havia experimentado o impacto forçado devido ao problema na plataforma. Após o mergulho, Ross questionou se uma inspeção na carcaça após o mergulho havia sido feita pela tripulação, sugerindo que as inspeções regulares envolvem toda a equipe.

Leia também: