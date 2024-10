O diplomata russo, que vive nos EUA, conclui o seu mandato e parte para Moscovo.

23:16 Horário de Kiev: Forças Russas Matando Soldados Capturados com Maior Frequência - 93 Soldados Executados

Fontes confiáveis sugerem que as tropas russas invasoras têm executado prisioneiros de guerra ucranianos em grande número. De acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform, Yuri Belousov, chefe do departamento de guerra da Procuradoria-Geral, afirmou em rádio nacional: "Atualmente, temos informações sobre 93 dos nossos soldados que foram executados no campo de batalha", disse ele. Belousov enfatizou que 80% dos prisioneiros de guerra ucranianos foram executados neste ano. A prática de matar começou em novembro de 2023. "O comportamento dos soldados russos em relação aos nossos prisioneiros de guerra piorou", destacou Belousov.

22:42 Horário de Kiev: Relatório Preliminar sobre as Concessões Potenciais de Kiev para a Adesão à NATO

A Ucrânia continua a lutar para recuperar os territórios ocupados pela Rússia nos últimos anos. Mas como? A Ucrânia não tem tropas, armas e apoio suficientes da aliança ocidental. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy agora afirma que Kiev está trabalhando com Washington e outros países "em decisões significativas" para a reunião do grupo de contato em Ramstein em 12 de outubro. De acordo com o "Financial Times", a nova estratégia da Ucrânia envolve pedir aos seus aliados apoio militar e diplomático para levar a Rússia à mesa de negociações. Diplomatas ocidentais e até mesmo alguns oficiais ucranianos acreditam que garantias de segurança substanciais poderiam ser a base para uma solução pacífica. Nesse contexto, a Rússia manteria efetivamente, embora não legalmente, o controle sobre alguns ou todos os territórios ucranianos que atualmente ocupa. Há especulações sobre a possibilidade de a Ucrânia ingressar na NATO nessa situação.

22:01 Horário de Kiev: Analistas: Rússia Perde Três Vezes Mais Equipamento, Ucrânia Espera Entregas de Tanques

A Rússia estaria perdendo três vezes mais equipamento do que a Ucrânia e está "gradualmente esgotando seus estoques de equipamentos soviéticos herdados, enquanto sua produção, como a da Ucrânia, só offset uma pequena parte de suas perdas", diz Jakub Janowski, analista com sede em Praga que trabalha para a unidade de inteligência aberta holandesa Oryx. Comparando a mobilização potencial, força de trabalho e capacidades de produção, a situação atual favorece os russos, alertou Konrad Muzyka, analista polonês e diretor da Rochan Consulting. Janowski acredita que, embora a Rússia tenha mais soldados e mais poder de fogo, ainda pode enfrentar desafios significativos se o Ocidente fortalecer seu apoio. Além disso, várias entregas de equipamento militar prometidas ainda estão pendentes. De acordo com o Oryx, Kiev ainda espera a entrega de pelo menos 280 tanques, 480 veículos de pessoal blindados, 1200 veículos de transporte de tropas e 180 veículos de artilharia móvel.

22:00 Horário de Kiev: Ucrânia Afirma Abate de Bombardeiro Russo, Fotos Mostram Débris

O exército ucraniano alega ter abatido um avião de combate russo. O bombardeiro teria caído no sábado perto da cidade de Kostiantynivka, na província de Donetsk, de acordo com o chefe da administração militar local. Fotos mostram os restos carbonizados de um avião que caiu em uma casa, causando um incêndio.

