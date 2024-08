- O Dinamo Dresden envolvido na defesa do jogador Risch

Dynamo Dresden reforçou sua linha defensiva com a chegada de Sascha Risch. Anteriormente, o lateral esteve em ação com os recém-promovidos à 2ª divisão, o SSV Ulm. Agora, Risch tem como objetivo ajudar Dresden a subir para a 2ª divisão.

Em suas próprias palavras, "Foi uma decisão fácil para mim vir para Dresden. O clube e seus torcedores sempre me fascinaram. Além disso, tenho uma história com Thomas Stamm de nossos tempos no setup de jovens do Freiburg". Risch, com 24 anos, já atuou em 67 jogos na 3ª divisão, marcando quatro vezes.

O novo papel de Risch na linha defensiva do Dynamo Dresden é esperado para aprimorar suas estratégias defensivas, tornando-os mais resistentes. Além disso, com seu espírito competitivo, Risch espera contribuir significativamente para a campanha de promoção do Dresden na próxima temporada.

