Destaques da história

O dinamarquês Thomas Bjorn foi nomeado capitão da Europa na Ryder Cup de 2018

Bjorn foi nomeado capitão da equipa europeia para 2018

Dinamarquês participou em sete Ryder Cups

O próximo torneio terá lugar em França

Bjorn, de 45 anos, será o primeiro escandinavo a liderar a Europa no evento por equipas mais prestigiado do golfe, que se realizará pela primeira vez em França.

Esteve na equipa vencedora em três participações como jogador, em 1997, 2002 e 2014, e foi vice-capitão não jogador em quatro ocasiões - incluindo a derrota de 17-11 em Hazeltine, em outubro, sob o comando de Darren Clarke, que pôs fim ao reinado de oito anos da Europa.

Com 15 títulos do European Tour desde o seu ano de estreia em 1996, Bjorn é o golfista mais bem sucedido da Dinamarca e foi o primeiro do seu país a jogar na Ryder Cup.

Ler: Tiger Woods regressa depois de "tempos assustadores

"Este é um dos melhores dias da minha carreira", disse Bjorn depois de lhe ter sido atribuído o papel de capitão por um painel de cinco homens, à frente do seu colega de 2016, o escocês Paul Lawrie.

"Vivi e respirei o European Tour durante muito tempo e agora vou fazer o mesmo com a Ryder Cup durante os próximos dois anos. Estou muito ansioso por assumir esta tarefa.

Ler: Jet-ski com o Claret Jug do golfe

"Estudei muitos capitães como jogador e como vice-capitão e sempre me perguntei como seria a sensação de liderar uma equipa de 12 grandes jogadores.

"Agora é a minha vez de fazer isso e é um momento emocionante para mim."

O painel de seleção foi composto por Clarke, pelos seus antecessores Paul McGinley e José Maria Olazábal, pelo diretor executivo do European Tour, Keith Pelley, e pelo vencedor da Corrida para o Dubai, Henrik Stenson, também membro do comité de torneios do circuito.

Será Bjorn a escolha certa? Dê a sua opinião na nossa página do Facebook

Pelley disse que Bjorn foi escolhido pela sua experiência, empenhamento e paixão.

"Ele quer que a Ryder Cup seja o maior evento desportivo possível. Por isso, quando se olha para estas características, estou convencido de que elas farão dele um grande capitão da Ryder Cup", disse o canadiano.

A Europa tinha ganho seis das últimas sete Ryder Cups antes de ser esmagada pela equipa de Davis Love no Minnesota.

A edição de 2018 terá lugar no Le Golf National, em Saint-Quentin-en-Yvelines, a 25 quilómetros do centro de Paris. Será apenas a segunda vez que o torneio se realiza na Europa Continental.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com