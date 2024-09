- O dilema dos resultados das eleições na Saxónia foi resolvido <unk> os números provisórios ainda estão em vigor.

O problema técnico na determinação da disposição de assentos para o novo Parlamento Provincial da Saxônia foi corrigido. O defeito não afetou o resultado inicial das eleições, conforme relatado pela junta eleitoral provincial.

O CDU obteve 31,9% nas contagens preliminares, enquanto a Alternativa para a Alemanha (AfD) ficou logo atrás com 30,6%. O BSW conseguiu assegurar 11,8% em sua primeira tentativa. O SPD ficou com 7,3%, os Verdes com 5,1%, enquanto a Esquerda caiu para 4,5% e o FDP para 0,9%.

A decisão final sobre a alocação de assentos no 8º Parlamento Provincial da Saxônia será tomada pelo comitê eleitoral após a confirmação do resultado final oficial, que ainda não foi declarado. No entanto, devido à correção do bug, é improvável que a AfD alcance uma 'minoria de veto' na província.

A AfD iniciou uma investigação. "Se surgirem quaisquer inconsistências, iremos recorrer a ações legais", afirmou o líder estadual e de fração da Saxônia AfD, Jörg Urban, pedindo uma investigação cuidadosa dos erros.

Uma 'minoria de veto' significa que um partido detém mais de um terço dos mandatos no parlamento provincial. Isso permite que um partido impeça leis provinciais específicas aprovadas por uma maioria de dois terços de todos os legisladores. Na Saxônia, como em outros estados federais, cargos críticos como juízes constitucionais e o chefe da auditoria do estado são nomeados por meio de votação de dois terços de todos os legisladores. Portanto, alguns cargos não poderiam ter sido reeleitos sem o consentimento da AfD. Além disso, poderia ter impedido o parlamento provincial de dissolver-se a si mesmo.



