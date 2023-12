O "Devolved Parliament" de Banksy é vendido em leilão por 12,2 milhões de dólares

Anteriormente, o preço mais elevado que o artista tinha obtido em leilão foi de 1 870 000 dólares por "Keep it Spotless", uma pintura de Damien Hirst que Banksy actualizou com uma empregada de hotel pintada com spray. A obra de arte foi vendida na Sotheby's de Nova Iorque em 2008.

"Devolved Parliament", a maior tela de Banksy, com 3 metros de altura, foi criada em 2009 para a exposição Banksy vs. Bristol Museum, e tinha inicialmente o título "Question Time". Antes da sua reaparição no Museu de Bristol, na véspera do dia 29 de março - o "Brexit Day" original - o artista anónimo rebatizou a obra, além de ter retocado alguns pormenores da pintura, apagando os candeeiros da Câmara dos Comuns e virando uma banana segurada por um chimpanzé ao contrário.

"Fiz isto há dez anos. O museu de Bristol acabou de o voltar a colocar em exposição para assinalar o dia do Brexit", publicou Banksy no Instagram em março. "'Riam-se agora, mas um dia ninguém vai mandar'", acrescentou o artista, numa referência tanto à atual turbulência do Brexit como à sua pintura de 2002 de uma fila de chimpanzés, que usam aventais onde se lê: "Riam-se agora, mas um dia vamos mandar".

Steve Lazarides, antigo agente de Banksy, disse numa entrevista telefónica que o comprador de "Devolved Parliament" deve ter visto mais do que valor monetário no quadro. "Tem de ser mais do que apenas dinheiro, caso contrário, porque não investiria em ouro?" disse Lazarides.

Num leilão anterior de Banksy na Sotheby's, em outubro de 2018, o famoso artista disruptivo fez uma proeza elaborada: depois de "Girl with Red Balloon" ter sido vendida por 1,4 milhões de dólares, a pintura foi parcialmente reduzida a fitas por um triturador escondido dentro da moldura.

A obra de arte retalhada foi rebaptizada de "Love is in the Bin" e a casa de leilões refere-se agora ao incidente como "a primeira vez que uma obra de arte foi criada durante uma venda ao vivo".

No início desta semana, uma instalação de Banksy montada como um showroom apareceu em Croydon, no sul de Londres, com o colete à prova de facadas usado pela superestrela do grime Stormzy no seu espetáculo de julho no Festival de Glastonbury.

Um folheto publicado no Instagram de Banksy, intitulado "Gross Domestic Product", sugere que uma venda online será aberta em breve. O folheto diz: "Esta loja surgiu como resultado de uma ação judicial. Uma empresa de cartões de felicitações está a tentar retirar a custódia legal do nome Banksy ao artista, que foi aconselhado que a melhor forma de o evitar é vender a sua própria gama de produtos de marca".

Fonte: edition.cnn.com