- O Deutsche Bank não tem intenção de adquirir o Commerzbank.

O governo alemão anunciou sua intenção de se desfazer de sua participação na Commerzbank, começando com uma redução em sua participação acionária, conforme anunciado pela Agência Financeira da Alemanha na última terça-feira à noite.

Há especulações frequentes de que a Commerzbank possa ser um alvo potencial para tomadas de controle de bancos nacionais e internacionais, incluindo o Deutsche Bank, com quem já teve conversas sobre uma fusão. Essas negociações não avançaram em 2019.

Durante a crise financeira de 2008, a Commerzbank enfrentou dificuldades financeiras e precisou de injeções de capital totais de 18,2 bilhões de euros do Fundo de Estabilização do Mercado Financeiro (FMS) do governo alemão em 2008 e 2009. Até agora, aproximadamente 13,15 bilhões de euros foram devolvidos, deixando o estado com uma participação de 16,49% na Commerzbank, mantida através do FMS.

Sob o comando de Christian Sewing, CEO do Deutsche Bank, ele descartou publicamente qualquer plano futuro de tomada de controle do Deutsche Bank sobre a Commerzbank, declarando no Summit Bancário do Handelsblatt em Frankfurt: "Estamos focados no Deutsche Bank" e acrescentando: "uma tomada de controle da Commerzbank pelo Deutsche Bank não é uma questão".

Apesar da posição clara de Christian Sewing contra uma tomada de controle do Deutsche Bank sobre a Commerzbank, as especulações continuam sobre outros potenciais interessados. Christian Sewing, como CEO do Deutsche Bank, tem enfatizado o foco do banco em suas próprias operações.

