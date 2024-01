O destino e as métricas estão de acordo: Este pode ser o ano dos Buffalo Bills

Podem pensar que me estou a referir ao jogo de divisão do ano passado entre os Kansas City Chiefs e os Bills. Podia estar, mas, neste caso, estou a referir-me ao jogo de Wild Card da AFC de 1999 entre os Tennessee Titans e os Bills. Os Bills só voltariam a disputar os playoffs 18 anos depois dessa derrota.

Os Bills são, infelizmente, a única equipa nos últimos 30 anos a perder não um, mas dois jogos dos playoffs depois de terem assumido a liderança com menos de 25 segundos no relógio.

Uma base de adeptos mais modesta poderia ter abandonado a sua equipa depois de derrotas como esta.

O que tens de saber é que não te tornas e manténs um adepto dos Bills porque é fácil. Tornamo-nos e continuamos a ser adeptos dos Bills porque, nas palavras do antigo treinador de Buffalo, Marv Levy: "Quando é demasiado difícil para eles, é o ideal para nós".

A derrota do ano passado contra os Chiefs deixou os fãs dos Bills, como eu, ainda mais ansiosos para ver os Bills finalmente ganharem um Super Bowl.

E quando se olhava para as estatísticas há algumas semanas, parecia que esse otimismo ia dar frutos.

À entrada para a semana 17, os Bills estavam empatados com o melhor registo da AFC. Tinham o desempate sobre os Chiefs para um bye na primeira fase dos playoffs e a vantagem de jogar em casa durante os playoffs.

Então, aconteceu: o momento em que o futebol ficou em segundo plano e até o mais duro dos homens ficou visivelmente emocionado.

A quase morte do segurança dos Bills, Damar Hamlin, perante uma audiência televisiva nacional é provavelmente o momento em que fiquei mais atordoado ao ver um acontecimento em direto na televisão desde os ataques de 11 de setembro.

O acontecimento teve muitos paralelos para os telespectadores americanos, tal como o colapso súbito do médio dinamarquês Christian Eriksen devido a uma paragem cardíaca no Euro 2020 teve para os internacionais.

Mas, por mais trágica que tenha sido a experiência de quase morte de Hamlin - tal como a subsequente recuperação de Eriksen - os dias que se seguiram foram ainda mais animadores.

A sua espantosa sobrevivência e recuperação, bem como a forma como Buffalo e, na verdade, o mundo se uniram em torno dele, personificaram as palavras de Levy.

A NFL acabou por cancelar o jogo dos Bills contra os Cincinnati Bengals, durante o qual ocorreu a lesão de Hamlin. Embora tenha sido a decisão correcta, teve o efeito secundário de permitir que os Chiefs tivessem mais uma vitória do que os Bills, porque os Buffalo jogaram menos um jogo.

Os Bills agora têm que jogar na primeira rodada do playoff, enquanto os Chiefs ficam com o bye da primeira rodada.

Ainda assim, sinto-me mais otimista do que alguma vez me senti em todos os meus anos como adepto dos Bills. Imagino que seja como os adeptos dos Buffalo se sentiram durante a época de 1990/91 - aquela que acabou com os Bills a perderem com um golo de campo falhado no último segundo por Scott Norwood, contra uma equipa desfavorecida dos New York Giants (nota: sou demasiado novo para me lembrar desse jogo).

Mais uma vez, como já referi, uma base de adeptos mais modesta poderia ter abandonado a equipa depois de uma derrota destas. Em vez disso, Norwood foi aplaudido numa manifestação no centro da cidade após a derrota. Os Bills viriam a ser a primeira equipa a participar em quatro Super Bowls consecutivas... e a perder cada uma delas.

Uma razão para otimismo

Então, porque é que me sinto tão bem depois de tantas desilusões?

Em parte, pode ser o otimismo cego. Em parte, pode ser a euforia que estou sentindo depois que os Bills derrotaram o New England Patriots no último fim de semana, um jogo em que Nyheim Hines retornou o kickoff inicial para um touchdown e depois se tornou o primeiro jogador desde 2010 a retornar dois kickoffs para um touchdown.

Parece que o destino finalmente está do nosso lado. Afinal, fazia três anos e três meses que o Bills não retornava um chute para touchdown; o quarterback Josh Allen lançou para três touchdowns; e a defesa do Bills fez três interceptações contra o Patriots. O número da camisola de Hamlin é, obviamente, o 3.

É claro que eu não sou uma pessoa que tradicionalmente confia no destino. Sou literalmente o único "repórter de dados" na CNN.

Por isso, vamos falar de estatísticas concretas.

Este fim de semana, os Bills vão jogar contra os Miami Dolphins na ronda do Wild Card. São favoritos a ganhar por dois dígitos.

Depois disso, o caminho deve ficar mais complicado no jogo de divisão da AFC, no jogo do Campeonato da AFC e na Super Bowl.

Mas eu sei que temos a melhor equipa. Quer se trate do FPI da ESPN, do Elo da FiveThirtyEight ou do DVOA da Football Outsiders, os Bills são a melhor equipa da liga, de acordo com as métricas. Segundo o último desses índices, os Bills são apenas a sétima equipa nos últimos 40 anos a terminar entre as cinco melhores da liga no ataque, na defesa e nas equipas especiais.

Parafraseando outra frase famosa de Levy, não há realmente nenhum lugar onde eu preferiria estar como torcedor do Bills do que aqui e agora.

