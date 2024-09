O destacado dos Dodgers, Shohei Ohtani, aproxima-se da histórica campanha 50-50 com o seu 48o homer.

No jogo de abertura de sua série, o dois vezes MVP da AL arrebentou um home run de duas corridas contra o pitcher dos Miami Marlins, Darren McCaughan, no terceiro inning, contribuindo para a vitória de 11-9 de sua equipe.

Com um total de 48 home runs e 48 bases roubadas nesta temporada, Ohtani agora compartilha o segundo maior número de home runs em uma única temporada dos Dodgers com Adrian Beltré. Shawn Green, que marcou 49 home runs em 2001, detém o recorde da franquia.

Mais cedo nesta semana, Ohtani se tornou apenas o segundo jogador em 130 anos a alcançar 85 hits extra-base (XBH) e 45 roubos de base em uma única temporada, juntando-se a Hugh Duffy como o único par a alcançar essa marca. Duffy conseguiu isso em 1894 enquanto jogava pelos Boston Beaneaters, registrando 85 XBH e 48 bases roubadas.

Apenas dois home runs e dois roubos de base separam Ohtani de se tornar o primeiro jogador da MLB a alcançar uma temporada de 50-50, garantindo seu lugar entre os maiores do esporte.

"Sem pressão", disse Ohtani casualmente, falando através de um tradutor, segundo o MLB.com. "Estou apenas focado em manter bons momentos no bastão, independentemente da situação, algo que tenho tentado fazer durante toda a temporada."

Embora não sinta a pressão, o gerente dos Dodgers, Dave Roberts, reconhece que esse feito está na mente de Ohtani.

"Ele provavelmente quer alcançar essa marca, mas ao mesmo tempo, ainda está comprometido em nos ajudar a vencer jogos", compartilhou Roberts.

Após o jogo, o gerente dos Marlins, Skip Schumaker, expressou sua admiração por Ohtani, chamando-o de "provavelmente o melhor jogador que já vi jogar".

"Ele é verdadeiramente incrível", elogiou Schumaker, acrescentando que a reabilitação de Ohtani após a cirurgia no cotovelo foi "louca".

Apesar de não ter pitched devido à sua recuperação da cirurgia, o gerente Dave Roberts não descarta a possibilidade de Ohtani retornar ao montinho durante os playoffs.

