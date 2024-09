Deslumbrante VfB Stuttgart Mannesmannumes Begleitung etwas Verspätet

Com o novo técnico Sahin, Dortmund sofre um revés com dez jogadores no segundo jogo da liga. Werder só consegue um empate. Frankfurt impressiona, Bochum luta, Kiel espera pelo primeiro ponto da Bundesliga, e o vice-campeão deixa Mainz roubar um ponto no final.

SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

Primeiro tropeço do novo treinador: Dortmund não conseguiu a segunda vitória sob o comando do novo técnico Nuri Sahin no segundo jogo da Bundesliga. Contra o ex-clube de Sahin, Werder Bremen, o decepcionante Dortmund conseguiu apenas um empate em 0 a 0 no sábado e mal escapou com um ponto. Em uma partida emocionante dedicada ao lendário Willi Lemke, as estratégias defensivas dominaram na frente de 42.100 espectadores no estádio Weser lotado. Sahin, que sofreu um revés no início da temporada, tem muito trabalho pela frente após uma decepção no ataque. O jogador nacional Nico Schlotterbeck recebeu um cartão amarelo e vermelho no 73º minuto.

O evento de futebol ensolarado começou com emoções intensas. Uma semana após a cerimônia oficial de luto, os fãs se despediram mais uma vez do ícone do clube Lemke. O treinador de longa data do clube, que morreu aos 77 anos há cerca de três semanas, foi homenageado com uma coreografia impressionante.

Com camisas únicas e a inscrição "OBRIGADO WILLI", o Werder começou o jogo de forma agressiva. Justin Njinmah e Jens Stage tiveram oportunidades de marcar contra o goleiro do Dortmund Gregor Kobel e seus próprios erros (11.). Depois disso, o jogo ficou equilibrado, e os poucos ataques que os habilidosos jogadores do Dortmund conseguiram no início não deram em nada.

O técnico do BVB, Sahin, que jogou pelo time da casa entre 2018 e 2020 e esperava ansiosamente seu reencontro com seu ex-clube, viu pouca ação ofensiva até o intervalo. O defensor Waldemar Anton mostrou seu talento ofensivo no 33º minuto, mas chutou para fora de cerca de 16 metros - o atacante do Werder Ducksch não conseguiu vencer Kobel de uma posição promissora (43.).

Após o intervalo, Bremen continuou sendo a melhor equipe, mas não conseguiu criar chances significativas contra um Dortmund vacilante. Uma semana após a estreia tumultuada, mas vitoriosa, de sua equipe contra o Eintracht Frankfurt (2:0), Sahin reagiu e trouxe energia fresca do banco. O substituto Karim Adeyemi testou Michael Zetterer no gol do Werder (59.), então Schlotterbeck chegou tarde demais contra Njinmah e recebeu seu segundo cartão amarelo.

VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 3:3 (2:1)

Mainz estragou a estreia em casa bem-sucedida do Stuttgart com um jogo selvagem. Maxim Leitsch marcou no quarto minuto de acréscimo para fazer 3 a 3 (2 a 1), depois que Fabien Rieder parecia ter marcado o gol da vitória para os suábios momentos antes. Stuttgart tinha uma vantagem de 2 a 0 após 15 minutos.

Nos primeiros 15 minutos, Mainz lutou. Os visitantes tiveram sorte de estar perdendo por apenas 2 a 0 com gols de Enzo Millot (8.) e Jamie Leweling (15.). Antes de Nadiem Amiri igualar de pênalti (43.), Stuttgart poderia ter aumentado ainda mais - mas Jonathan Burkardt ainda conseguiu um empate (62.). A pressão incessante do VfB não parou, e Rieder acertou o poste com uma cobrança de falta, a bola quicando nas costas do goleiro Robin Zentner e entrando no gol do Mainz.

Após um minuto de silêncio em homenagem ao falecido Christoph Daum, que inesperadamente levou o Stuttgart ao campeonato em 1992, apenas o VfB jogou inicialmente. Depois de duas ótimas chances para Deniz Undav, Millot marcou no rebote. Zentner não conseguiu afastar o chute poderoso de Chris Fuhrich antes.

Os visitantes pareciam desorganizados na defesa no início. Assim que o VfB começou a jogar em alta velocidade, a coordenação na linha defensiva falhou, deixando grandes lacunas. Leweling aproveitou a falta de coordenação e um erro de Andreas Hanche-Olsen com um chute poderoso para o segundo gol. A parada após 21 minutos veio na hora certa para o Mainz: enquanto Stuttgart tratava de Pascal Stenzel, Henriksen reuniu seus jogadores e rapidamente montou um quadro tático. As ordens ajudaram, e o Mainz pareceu mais organizado e até conseguiu algumas ações ofensivas.

O empate do Mainz de pênalti exigiu alguma ajuda externa: Millot havia derrubado Burkardt de forma desajeitada na área penal, embora sem intenção. Stuttgart, however, seemed unfazed, as they continued their pursuit of another goal after the break. They also had to deal with Mainz's increased attempts to level the score.

As expected from VfB's perspective, the ball was obstructed despite intense pressure up front, but it ended up in their own net after a header from the powerful Burkardt. Another goal by the striker (70') was disallowed after a VAR review for offside. Then, the chaotic final phase began.

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 3:1 (2:0)

Futebol fresco e em alta velocidade em vez de um falso começo: o Eintracht Frankfurt celebrou a primeira vitória da jovem temporada após uma derrota por 0 a 2 para o Borussia Dortmund na partida de abertura. Eles bateram justamente a TSG Hoffenheim por 3 a 1 (2 a 0) e assim puderam concluir um fim de semana que começou com o anúncio de Omar Marmoush se comprometer com a equipe e Mahmoud Dahoud assinar.

Hugo Ekitike (24º minuto), Hugo Larsson (33º) e Marmoush (56º) abriram o caminho para a vitória no confronto entre dois competidores alemães da Liga Europa. Hoffenheim conseguiu marcar apenas através de Andrej Kramaric (54º). Frankfurt continua sendo um desafio formidável para Hoffenheim, que ainda não venceu em nove jogos na Bundesliga no seu estádio. Após sua vitória por 3 a 2 sobre Holstein Kiel, a equipe do técnico Pellegrino Matarazzo sofreu o primeiro tropeço da nova temporada, e os quatro gols de Kramaric nesta temporada não foram suficientes para mudar isso.

"A expectativa é palpável", disse o técnico do Eintracht, Dino Toppmöller, um dia antes do primeiro jogo em casa da equipe. "Com 58.000 torcedores presentes, precisamos dar o nosso melhor desde o início!" As palavras de Toppmöller foram ouvidas - não apenas pelos jogadores, mas também pelos torcedores altamente entusiasmados.

Frankfurt teve suas primeiras oportunidades de gol através de Omar Marmoush (7º) e do ativo Ekitike (14º). Initially, Hoffenheim se manteve bem, mas logo foi surpreendido por uma contra-ataque: Marmoush deu passe para Ekitike em uma contra-ataque, permitindo que ele despistasse o adversário Anton Stach, contornasse o goleiro da TSG, Oliver Baumann, e fizesse o primeiro gol. O ar vibrou novamente dois minutos depois, em meio a um calor escaldante e 29 graus Celsius, mas o chute de Marmoush de fora da área passou perto do alvo. Logo em seguida, a comemoração do gol foi merecida: um lance de falta de Larsson foi lindamente finalizado por Ekitike para o segundo gol.

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2:1 (1:1)

Frankfurt iniciou o segundo tempo com um ataque dinâmico, invadindo o campo do adversário com rapidez. O gol de empate de Kramaric, que colocou a bola em uma rede vazia, veio do nada. No entanto, Marmoush respondeu perfeitamente dois minutos depois. Apesar disso, Frankfurt permaneceu como a equipe dominante.

VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0)

O Borussia Mönchengladbach conseguiu sua primeira vitória desde abril ao vencer o VfL Bochum por 2 a 0 (0 a 0) fora de casa. A equipe do novo técnico do Borussia, Gerardo Seoane, aproveitou sua superioridade para garantir a vitória. Para o novo técnico do Bochum, Peter Zeidler, foi a terceira derrota consecutiva em seu terceiro jogo oficial. Diferentemente da amarga derrota para o Leverkusen (2 a 3) na semana passada, desta vez o Borussia foi recompensado: Tim Kleindienst (67º) cabeceou a bola para encerrar uma série de sete jogos sem vitória na Bundesliga. Franck Honorat (78º) marcou outro. No entanto, o Bochum ainda não marcou seu primeiro gol na temporada.

Antes do jogo, Zeidler previu que o ambiente em casa inspiraria e daria um impulso aos jogadores do Bochum. Mesmo no início do jogo, ainda estava tocando "Bochum" de Herbert Grönemeyer - e a equipe em casa, impulsionada por seus torcedores, assumiu o controle do jogo. No entanto, o Borussia lutou contra o jogo duro do Bochum, com o chute de Philipp Hofmann passando perto do alvo (16º). No entanto, a superioridade do Borussia, especialmente através do jogador que voltou, Kevin Stöger, ficou evidente: o novo reforço do Bochum, Ibrahima Sissoko, tirou a primeira finalização de Stöger da linha (25º).

Ao lado de Julian Weigl, Seoane começou o novo reforço Philipp Sander no meio-campo defensivo, fazendo sua estreia na Bundesliga. Sander impressionou com sua determinação e precisão nos passes e pode ser uma opção para substituir Manu Kone, que foi para a AS Roma por um valor relatado de €20 milhões. Os bancos técnicos apresentaram um quadro contrastante: Seoane direcionava e corrigia constantemente seus jogadores, enquanto Zeidler permanecia calmo com as mãos nos bolsos. No segundo tempo, Zeidler colocou Aliou Balde, que imediatamente fez um impacto com um chute de fora da área após uma corrida solo (46º).

O gol de Honorat foi anulado devido a uma decisão do VAR por causa de uma posição irregular de Tim Kleindienst (52º). Em seguida, Honorat acertou a trave, e o rebote de Sander passou perto do alvo (55º). O Borussia continuou pressionando, com o cruzamento de Honorat finalizado por Kleindienst. Depois, o novo reforço de Heidenheim deu a assistência para o segundo gol.

Holstein Kiel - VfL Wolfsburg 0:2 (0:2)

Um dia histórico no norte, mas mais uma derrota: o Holstein Kiel perdeu seu primeiro jogo em casa na Bundesliga, sendo derrotado por 2 a 0 pelo VfL Wolfsburg. Maximilian Arnold (27º) e Sebastiaan Bornauw (30º) estragaram a festa com seus gols rápidos. O Kiel deu tudo de si, jogando com coração e determinação, mas não foi suficiente contra os experientes Lobos. O técnico Marcel Rapp, que recebeu cartão vermelho no 90º+6º minuto, ainda não conseguiu garantir um ponto para sua equipe na Bundesliga após dois jogos. Enquanto isso, Ralph Hasenhüttl garantiu sua primeira vitória após uma derrota por 2 a 3 para o Bayern Munich, mas agora precisa lidar com a lesão de Lovro Majer, que foi substituído pouco antes do intervalo.

O pequeno Kiel havia esperado 62 anos por esse grande dia, e 15.034 espectadores no charmoso estádio Holstein foram testemunhas do primeiro jogo da Bundesliga já jogado em Schleswig-Holstein. O clube havia se preparado por três meses para esse momento, especialmente o estádio teve que ser modernizado e equipado com tecnologia pronta para a Bundesliga. O orgulho de finalmente ser um time legítimo da Bundesliga era palpável entre os torcedores - eles comemoraram como se fosse um festival.

"Além do que você pensaria ser possível - Schleswig-Holstein tem uma equipe da Bundesliga!", declarava uma enorme faixa de torcedor. E impulsionado por sua torcida, Kiel entrou em campo com confiança, prosperando em condições climáticas ideais. Do meio-campo, o capitão Lewis Holtby e Timo Becker tentaram incessantemente fornecer a Shuto Machino e Benedikt Pichler. No entanto, seus esforços frequentemente faltavam a finesse crucial, com Becker perdendo uma chance de ouro (42.).

Wolfsburg, por outro lado, aproveitou suas oportunidades iniciais, com o chute de falta desviado de Arnold de aproximadamente 28 metros e o cabeceio de Bornauw encontrando a rede. Essa vantagem trabalhou a favor do Wolfsburg, e eles comandaram o jogo a partir daí. No entanto, Kiel recusou-se a desistir, continuando a lutar mesmo quando Pichler e Machino desperdiçaram boas chances (60., 73.). A torcida remained loyal and vocal, cheering for their team all the way to the final whistle.

