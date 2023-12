O designer que leva o mobiliário italiano a um dos bairros de lata mais antigos do Quénia

"Simplificação" foi a palavra que me veio imediatamente à cabeça", disse durante a visita da CNN ao seu estúdio em Milão, Itália. "Sabia que tinha de me cingir ao básico e pensar em toda a produção de uma forma elementar."

A gama resultante de beliches, bancos e mesas modulares é certamente simples, tanto na construção como no design. O mobiliário de Moor pode ser construído no local, utilizando peças de madeira que os habitantes locais podem cortar eles próprios de acordo com os planos. A montagem requer apenas algumas ferramentas básicas - um cinzel, um esquadro de carpinteiro e um lápis - graças a um sistema adaptável de juntas interligadas.

Com linhas simples e sem decoração, a estética utilitária dos objectos não impediu que se tornassem um ponto de orgulho para os alunos da Why Not Academy, a escola primária para a qual foram concebidos, disse Moor.

"É um design concebido para trabalhar para a comunidade", acrescentou. "Um projeto que coloca a função em primeiro lugar, mas que não compromete a forma. Penso que é tudo o que há para fazer. Uma ideia humilde."

Construir para - e com - as comunidades

O projeto de Moor, denominado "Design for Communities", resultou da sua colaboração com a LiveInSlums, uma ONG italiana que trabalha em assentamentos urbanos informais em todo o mundo. A directora da organização, Silvia Orazi, disse que era importante que as pessoas da escola em Mathare, um dos bairros de lata mais antigos de Nairobi, participassem no processo de fabrico de mobiliário e tivessem uma palavra a dizer sobre a forma como os seus espaços são concebidos.

"Não queremos chegar, 'resolver' qualquer problema e ir embora", disse Orazi à CNN numa entrevista telefónica. "O objetivo do LiveInSlums é atuar ao lado dos residentes, para garantir que a mudança se processa nos seus próprios termos."

A ONG convidou Moor para ir à capital do Quénia no ano passado para montar os primeiros protótipos com um grupo de oito habitantes locais.

"Fui com o briefing e alguns esboços", recorda o designer. "Mas o trabalho de montagem foi feito como um exercício coletivo. Acabei por passar apenas três dias na escola, por isso, na realidade, a construção de cada peça foi completamente feita pelos rapazes com quem trabalhei.

"Garantir que eles conseguiam construir as peças de forma autónoma foi fundamental", acrescentou. "Eu só forneci as plantas."

Kevin Ochieng, um ladrilhador de profissão, foi um dos trabalhadores que participou na construção do protótipo. "Depois de Giacomo ter explicado as etapas de construção do mobiliário, foi bastante fácil começar sem ele", disse à CNN, por telefone, a partir de Mathare. "Todo o processo foi muito intuitivo. Só precisei de um dia para aprender, o que foi bastante surpreendente."

De volta a Itália, Moor gere uma equipa multidisciplinar de marceneiros no seu estúdio em Milão, que também funciona como oficina. Carpinteiro de formação, a abordagem prática do designer é precisamente a razão pela qual a LiveInSlums o escolheu para o projeto, diz Orazi.

"Ele era o candidato perfeito para nós, porque compreende a madeira e sabe como trabalhar com ela", acrescentou. "Em Mathare, não temos acesso a muitos outros materiais, por isso tivemos de nos certificar que o criativo envolvido se sentiria confortável dentro desses limites."

Assim que Moor regressou a Itália, Ochieng, que nunca tinha trabalhado com madeira, enviou ao designer vídeos e fotografias no Instagram para verificar se ainda estavam a fazer tudo bem. "Ele respondia e nós continuávamos a construir", conta Ochieng. "Foi tudo muito simples. Fiquei muito orgulhoso com a rapidez com que o dominei, porque não é realmente a minha área de especialização."

Até à data, a Why Not Academy instalou uma dúzia de artigos de Moor na sua cantina e dormitório.

Uma funcionalidade silenciosa

As juntas sem cola do designer foram inspiradas nas técnicas de carpintaria que há muito utiliza no seu estúdio. "As juntas de encaixe são frequentemente utilizadas em armários devido à sua resistência e atratividade", explica Moor. "Reinterpretei-as de uma forma que requer apenas uma mão-cheia de ferramentas e simplifiquei toda a técnica ao extremo. É mais ou menos como construir algo com Lego."

Apesar de as juntas poderem ser fixadas sem a necessidade de parafusos metálicos, Moor pede a quem monta a mobília para colocar quatro pregos de suporte em cada peça no final "para maior segurança", apesar de "não serem realmente uma 'obrigação' em termos de estabilidade estrutural", acrescentou.

"Queria evitar ter pregos ou parafusos visíveis, porque mesmo esses podem ser difíceis de encontrar num contexto como o de Mathare. Cada elemento tinha de ser estritamente necessário. Nada de supérfluo".

Na fase de planeamento, o designer pesquisou que tipo de madeira estaria facilmente disponível em Mathare - nomeadamente o eucalipto - e concebeu as peças em conformidade para garantir a sustentabilidade e a escalabilidade a longo prazo. As peças individuais de madeira podem ser substituídas se estiverem danificadas ou desgastadas pelo tempo e podem mesmo ser utilizadas em diferentes tipos de mobiliário, conforme necessário.

E apesar dos designs básicos, a aparência também foi importante. "Era importante para mim criar algo que, embora esteticamente simples, tivesse bom aspeto", afirmou Moor. "Penso que o sistema de cadeado das juntas consegue isso. Um design fiável não tem de ser feio."

Sólida e simples, a gama de mobiliário encontrou desde então novos utilizadores para além da Why Not Academy, com Moor a vender versões montadas e desmontadas a clientes privados na Europa. (Dez por cento dos lucros destas vendas vão para a escola de Nairobi através da LiveInSlums, disse ele).

Moor espera que o seu mobiliário possa ser utilizado noutras partes do mundo com recursos limitados. Por agora, no entanto, está concentrado na sua próxima colaboração com o LiveInSlums, que o levará a regressar a Mathare em janeiro para remodelar a cozinha da escola.

"Gostaria que a cozinha se tornasse mais interligada com o que a rodeia e mantivesse a mesma abordagem simplificada ao design", disse. "Não são necessários materiais complexos e extras elaborados para criar algo bom."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com