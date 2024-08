- O deserto fortalece a região da coluna vertebral do Ministro Paul.

Após o suposto ataque terrorista em Solingen, na Renânia do Norte-Vestfália, que resultou em três mortes, o presidente do estado, Hendrik Wüst (CDU), apoiou sua ministra de refugiados, Josefine Paul (Verdes), que enfrenta críticas. Wüst elogiou Paul por fornecer um relato detalhado da situação ao parlamento e ao público durante uma sessão especial do parlamento estadual. Ele reconheceu que ela já havia identificado falhas iniciais e iniciado melhorias.

Wüst também prometeu transparência total na investigação de quaisquer potenciais erros, mas enfatizou que os servidores públicos, que têm operado em capacidade total, especialmente em áreas locais, não devem ser responsabilizados pelo ataque. Ele argumentou que culpar as autoridades de imigração ou gerenciar o problema localmente não abordaria as causas raiz do problema.

Wüst destacou que o governo federal e a Europa compartilham a responsabilidade de desenvolver soluções eficazes para a migração ilegal. Ele recebeu o plano de segurança do governo federal, que inclui leis de armas mais rigorosas e políticas de migração. Segundo ele, esta é a primeira etapa rumo a uma solução.

O suspeito, um sírio de 26 anos chamado Issa Al H., havia desaparecido enquanto estava marcado para deportação. Ele entrou na Alemanha pela Bulgária no final de 2022 e deveria ser enviado de volta à Bulgária de acordo com as regras de asilo de Dublin. Infelizmente, isso não ocorreu porque ele não foi encontrado no horário marcado em junho de 2023. A instalação não informou à Autoridade Central de Imigração sobre sua presença nos dias anteriores e posteriores, e nenhuma nova reserva de voo foi feita.

A oposição criticou Paul por não tomar medidas contra as numerosas deportações infrutíferas de Dublin antes do ataque.

A oposição continua a criticar Josefine Paul, a ministra de refugiados da Renânia do Norte-Vestfália, no Landtag, acusando-a de não abordar o problema das numerosas deportações infrutíferas de Dublin antes do ataque. Apesar do apoio do presidente do estado e do reconhecimento de seus esforços iniciais, Paul agora enfrenta uma maior escrutínio em relação ao seu tratamento desses assuntos.

