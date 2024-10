O desempenho notável do Bayern de Munique pode ser superado por si?

O humor de Bayern Munich é ambíguo. Contraditório, mas possível. O ambiente nos gigantes campeões de Munique é uma mistura paradoxal neste início de campanha da Bundesliga. Portanto, caros leitores, mergulhemos nas lições que podemos extrair após as primeiras seis rodadas.

Bayern Munich está se divertindo - apesar da 'crise de desempenho': Dietmar Hamann causou polêmica na semana passada ao reviver a discussão sobre Harry Kane. Esta semana, o Bayern se vê envolvido em outra discussão: A ousada estratégia do técnico Vincent Kompany pode alcançar os grandes objetivos? O catalisador: O Bayern conseguiu apenas dois pontos nos três jogos mais difíceis da temporada até agora. Eles empataram com os campeões subparformantes do Bayer Leverkusen (1:1), perderam para o Aston Villa na Liga dos Campeões (0:1) e também empataram com o Eintracht Frankfurt (3:3), desta vez na Bundesliga.

A pessoa lidando com essas discussões em Munique é ninguém menos que Max Eberl. Ele é o sucessor da voz mais reservada de Tegernsee, Uli Hoeneß. Hamann, ele rebateu, era como uma música grudenta, e às dúvidas quietas sobre a estratégia (muito) ousada de Kompany, ele deu um discurso de sete minutos. Ele não parava de elogiar seu novo técnico, elogiando o "estilo de jogo excepcional" e a "dominância notável". No entanto, após o empate tardio contra o Eintracht Frankfurt, ele admitiu que se sentiu "mal" porque o resultado não foi o esperado. Mas dúvidas ou preocupações, ele não queria ver surgir, de jeito nenhum.

Assim como Thomas Müller; a estação de rádio do clube transmitiu a seguinte mensagem: "Este é um excelente estilo de jogo quando você domina um oponente tão forte longe de casa assim. Foi um prazer ver como nós sufocamos o oponente. Não vencemos três vezes, mas estou muito satisfeito nesta crise."

Por enquanto, ainda pode ser a melhor 'crise' em muito tempo, mas os jogadores de Munique podem estar correndo o risco de serem cegados por si mesmos. Futebol emocionante é empolgante e divertido, mas são os resultados que trazem os troféus para casa. E após uma temporada sem títulos, eles gostariam de ganhar muitos deles novamente.

O Bayer Leverkusen baniu a loucura: Os sinos de alarme dos campeões já estão tocando cedo. É hora de discursos inflamados. Primeiro de Granit Xhaka, depois do goleiro irritado Lukas Hradecky. O que está acontecendo sob a cruz do Bayer? Bem, a loucura se foi. Claro, o Bayer ainda pode marcar gols tarde, mas isso não é o que importa. "Fomos campeões porque abordamos cada jogo como loucos. Hoje, não vi essa fome e vontade inabaláveis de acabar com o jogo", Hradecky ficou furioso após a vergonha contra o promovido Holstein Kiel (2:2). Apesar de liderar por 2:0 após oito minutos, o jogo ainda não tinha acabado. A derrota inicial na Bundesliga contra o RB Leipzig após uma temporada sem derrotas ainda podia ser digerida (2:3), mas o selvagem 4:3 contra o VfL Wolfsburg deixou Xhaka desesperado, e agora está borbulhando em Hradecky e então explodindo.

Defensivamente, a equipe surpreendentemente vulnerável. Uma solução é urgentemente necessária. Mas pode haver uma explicação para a "loucura" que desapareceu da equipe. Na temporada passada, a equipe perseguiu a temporada perfeita, entregando constantemente desempenhos excelentes, muitas vezes se resgatando em tempo adicional dramático. Fisicamente e mentalmente, estava no limite ou além.

Tempo para recarregar as baterias é escasso. As estrelas Jonathan Tah, Robert Andrich e Florian Wirtz passaram por um período difícil e exaustivo na Eurocopa em casa, Xhaka brilhou com a Suíça no mesmo torneio. Os jogadores-chave da equipe de Xabi Alonso continuaram correndo, e agora não há descanso à vista. A maioria dos jogadores do Bayer Leverkusen está em serviço internacional, equilibrar as coisas é impossível.then comes Eintracht Frankfurt. "Temos que aprender, sim, mas: Não temos muito tempo", Alonso admitiu. "Mas temos que continuar aprendendo." De preferência, rápido.

Os velhos demônios estão assombrando Dortmund novamente: A boa notícia para todos os fãs do Dortmund: O topo da tabela ainda está ao alcance. São quatro pontos para o FC Bayern. Esse é um fato inabalável. Emocionalmente, a situação parece muito diferente. A equipe como um contendora pelo título? Antes, o FC Schalke 04 será promovido. Não, não há necessidade de se preocupar, a situação ainda não é tão ruim.

Mas a equipe do técnico Nuri Şahin está dando aos fãs novos quebra-cabeças para resolver, tornando difícil para eles ficarem pacientes. O novo técnico havia causado entusiasmo, e os grandes transfers de Serhou Guirassy, Waldemar Anton, Pascal Groß, Maxi Beier e Yan Couto serviram como um boost para a pré-temporada. Mas após esta sexta rodada, o humor caiu para o fundo do poço. Houve uma derrota de 1:2 para o Union Berlin e um primeiro tempo que alarmou todos no clube. "Não pode continuar assim", repreendeu o diretor esportivo Sebastian Kehl.

E assim, a palavra M volta a circular em Dortmund. Contra o VfL Bochum, eles ainda encontraram muitas razões para acreditar em uma mentalidade robusta e transformar um primeiro tempo desastroso em um bom final. Contra o Celtic Glasgow no jogo seguinte da Liga dos Campeões, os artistas de preto e amarelo colocaram um espetáculo surreal (7:1), apenas para sofrer um forte golpe novamente.

VfB Stuttgart quase se tornou o centro das atenções do futebol alemão na temporada passada, mas a invencibilidade do Bayer Leverkusen impediu isso. O clube sofreu um revés no verão com a partida de três jogadores-chave, Anton, Guirassy e Ito. Apesar de ter mantido Chris Führich e Deniz Undav, a equipe sentiu o impacto dessas saídas, além de problemas de lesão na defesa. Com compromissos na Liga dos Campeões e na DFB-Pokal, a situação é gerenciável, mas desafiadora. Stuttgart, com seis jogadores na seleção alemã, é um testemunho do seu excelente trabalho, mas também um desafio para manter o nível.

SC Freiburg, por outro lado, vem voando abaixo do radar. O clube tem tido um desempenho fenomenal nesta temporada, mas tem passado despercebido fora da região. A saída de Christian Streich foi um desafio significativo, mas Julian Schuster tem comandado o navio de forma impressionante. Freiburg está atualmente em quarto lugar na Bundesliga, atrás de Bayern, Leipzig e Frankfurt. A energia e a abordagem de Schuster têm sido inspiradoras, e sua interação com a equipe é mais colaborativa do que nunca.

VfL Bochum está em crise. A equipe conseguiu apenas um ponto, o que levou a especulações sobre uma mudança no comando técnico. Peter Zeidler vai liderar a equipe em uma sequência difícil de jogos contra Bayern, Leverkusen e Stuttgart. Após a pausa internacional, Bochum enfrentará Hoffenheim, onde o técnico Pellegrino Matarazzo tenta estabilizar sua posição depois de ter sido inicialmente pressionado. Uma derrota contra o Bochum poderia potencialmente colocar em risco a posição de Matarazzo, ou até mesmo levar à sua demissão. Pressão semelhante recai sobre Gerardo Seoane no Borussia Mönchengladbach. Apesar de ter contratado jogadores de ponta no verão, a equipe de Seoane ainda luta para alcançar seu melhor desempenho.

