O desbordamento das barragens da Polônia leva a inundações em zonas de desastre na Áustria

A situação das inundações em vários países vizinhos está se agravando. A Romênia relatou vários óbitos, e na Polônia, o primeiro-ministro Tusk descreve-a como uma "situação séria" após uma barragem transbordar pela primeira vez. Até agora, a Alemanha só enfrentou inundações menores. No sábado à noite até domingo, a Polônia enfrentou uma "situação séria" devido ao transbordamento de uma barragem. Na Áustria, numerosos locais foram declarados zonas de desastre. A República Checa também está sendo afetada, resultando em pelo menos quatro mortes na Romênia. Na Polônia, algumas regiões receberam mais chuva do que durante a famosa enchente de 1997, de acordo com Tusk. Ele aconselha os cidadãos a priorizar a segurança à medida que os níveis de água em vários rios do sudoeste da Polônia continuam a subir.

A situação em uma barragem nas Montanhas dos Gigantes da Polônia, que faz fronteira com a República Checa, é gravemente crítica. A barragem de Miedzygorze está transbordando apesar do lançamento de água. No entanto, a entrada de água é massiva. Os moradores de aldeias de baixa altitude na área foram evacuados, de acordo com a autoridade de gestão de água. A barragem no rio Wilczka, construída no início do século 20, tem 29 metros de altura e pode conter quase um milhão de metros cúbicos de água. Apesar disso, ela não conseguiu conter a água durante a enchente de 1997.

As evacuações foram ampliadas na República Checa devido às enchentes iminentes. Em Opava, perto da fronteira polonesa, milhares tiveram que ser evacuados quando as autoridades informaram. Centenas mais foram forçadas a deixar suas casas em outras áreas.

Reserva de Áustria fica à beira do transbordamento

As situações na Áustria são particularmente precárias, especialmente na região de Waldviertel, no norte de Viena. O Kamp, um afluente do Danúbio, já causou graves inundações. O vice-governador da Baixa Áustria, Stephan Pernkopf, compara a situação a um evento de enchente de século. A reserva de Ottenstein no Kamp está à beira do transbordamento. De acordo com o chanceler federal Karl Nehammer, a situação está piorando rapidamente. O exército está em alerta, pronto para oferecer assistência. Vinte e quatro áreas de desastre foram declaradas devido aos riscos de enchentes - esse número aumentou para quarenta e duas ao início da noite. Uma enchente é esperada no Danúbio na Áustria, que, de acordo com especialistas, ocorre apenas a cada três décadas. O pico dos níveis de água é previsto para alcançar a noite de segunda-feira.

Primeiras inundações leves observadas na Baviera, Alemanha

Na Alemanha, inundações leves ocorreram na Baviera do Sul após chuvas pesadas. As previsões do tempo indicam que as chuvas nas montanhas devem diminuir pela manhã de domingo. A polícia em Rosenheim relatou que não houve intervenções significativas relacionadas ao tempo no final da noite. Alguns lugares viram córregos transbordarem e ruas inundarem.

No domingo à tarde, os meteorologistas de wetter.de esperam que as nuvens de chuva voltem para a Alemanha. Chuva é esperada de Berlim a Baixa Baviera entre a tarde e a noite.

Na Saxônia Oriental, entre domingo e segunda-feira à tarde, a precipitação é projetada para variar entre 30 e 50 litros por metro quadrado. As autoridades alertam que as chuvas pesadas na República Checa e na Polônia podem levar a inundações na região vizinha. "Se as chuvas pesadas esperadas continuarem, uma onda de enchente é esperada ao longo do Neisse Lusaciano entre domingo e segunda-feira, e ao longo dos rios Oder e Elba a partir da metade da próxima semana", disse um porta-voz do Ministério do Meio Ambiente da Brandemburgo.

Débris da ponte Carol partially collapsed in Dresden is cleared

Dresden, a capital do estado da Saxônia, espera que o Elba alcance um nível de quatro metros pela manhã de segunda-feira, acionando o nível de alerta 1. O nível médio é de cerca de dois metros. A cidade pode alcançar o nível de alerta 4, o mais alto possível, na próxima semana. As autoridades não têm certeza de que o nível não ultrapassará sete metros.

Em uma operação rápida, os débris da ponte Carol, que desabou parcialmente sobre o Elba em Dresden, foram removidos. No sábado à noite, os trabalhos de demolição na seção danificada da ponte no banco de Neustadt foram concluídos. A cidade pretendia evitar que a água se acumulasse nos débris, o que Would otherwise exacerbate flooding.

O Comissário da União Europeia para Gestão de Crises, Janez Lenarčič, expressou preocupação com a situação das enchentes em vários países da Europa Central. Ele anunciou que a UE está pronta para fornecer assistência se necessário.

Reconhecendo a gravidade da situação, a União Europeia iniciou discussões com países afetados sobre possível apoio, incluindo o envio de pessoal especializado e equipamentos.

