O desafio de prender o indivíduo ligado ao incidente do tiroteio na Kentucky I-75

Os desafios enfrentados pelos numerosos funcionários da lei envolvidos na caça ao homem de Joseph Couch, o suspeito acusado de disparar uma AR-15 de um penhasco na I-75 ao norte de London, Kentucky, atingindo 12 veículos e ferindo cinco pessoas em um sábado, são muitos.

"É como estar em um labirinto", afirmou o porta-voz da Polícia Estadual do Kentucky, Scottie Pennington, em uma segunda-feira. A região abriga penhascos, cavernas, tubulações e córregos e rios, que criam obstáculos na perseguição a Couch.

Drones, helicópteros, cães de busca e recursos de agências federais, estaduais e locais estão envolvidos na caça ao homem em uma área remota do Parque Nacional Daniel Boone, em Kentucky. A busca tem se concentrado na área altamente arborizada onde as autoridades encontraram a AR-15, munição, carro e um suposto celular de Couch.

Os oficiais até precisaram empregar machados para navegar pela vegetação densa.

"Ele não poderia ter escolhido um lugar mais isolado e complicado para nós tentarmos localizá-lo", mencionou o delegado do Xerife do Condado de Laurel, Gilbert Acciardo, em um domingo.

" той saída na I-75 é uma das mais remotas em Kentucky", ele afirmou. "É arborizada. É altamente arborizada. Tem colinas. Tem rochas."

O Parque Nacional Daniel Boone abrange 708.000 acres de terra federal, incluindo "alguns dos terrenos mais desafiadores a oeste dos Montes Apalaches", segundo o Serviço Florestal dos EUA. O parque é caracterizado por "penduras florestais acentuadas, penhascos de arenito e estreitos desfiladeiros", de acordo com o serviço.

Contra o relógio

Craig Caudill, especialista em educação ao ar livre e diretor da Nature Reliance School, um programa com sede em Kentucky a menos de 80 milhas do local onde a lei está procurando por Couch, apontou que, nesta parte do estado, Couch pode encontrar ursos-negros e cobras venenosas.

Enquanto trabalham, os funcionários de busca estão correndo contra o tempo: embora alguns oficiais acampem à noite, as autoridades geralmente encerram suas operações de busca após o anoitecer, devido ao aumento do perigo que os oficiais enfrentam.

"Temos que parar ao escurecer devido ao aspecto de risco dos nossos homens estarem lá e potencialmente encontrar esse indivíduo", afirmou Acciardo. Os oficiais ficarão "em posições estratégicas para observar" durante a noite.

Não é uma questão de se Couch será encontrado, mas quando, Caudill disse à CNN em uma terça-feira.

Caudill, que é contratado por governos federal e estadual para ensinar e treinar a lei, revelou que quatro dos times que ele dirigiu estão ativamente vasculhando a área.

A lei afirmou que acredita que Couch ainda pode estar armado e deve ser considerado perigoso.

"As autoridades não estão lidando apenas com desafios logísticos ao procurar em terreno complicado, mas também estão procurando por alguém que claramente mostrou desejo de causar perdas de vida aleatórias ao atirar em uma rodovia", afirmou Josh Campbell, correspondente de segurança da CNN e ex-agente do FBI.

"Isso faz dele um fugitivo extremamente perigoso", afirmou Campbell. "Os oficiais precisam proceder com cautela através de uma área densamente florestada, lentamente e metodicamente, com a cabeça no pescoço, sabendo que uma ameaça real à sua própria segurança pode estar escondida atrás da próxima árvore."

A busca é 'tediosa e estressante'

Outro obstáculo é o ritmo laborioso e metódico com que os oficiais devem trabalhar para preservar qualquer evidência que encontrarem, de acordo com Pennington.

"Você avança muito devagar, porque não está apenas procurando por ele, está procurando por evidências", ele mencionou em uma conferência de imprensa na segunda-feira.

Quanto ao que as autoridades estão procurando, Caudill afirmou que é difícil prever.

"Eu treino a lei para fazer o que eles fazem, e eu não quero dizer nada que ajude os criminosos", ele mencionou.

"Ele não pode caminhar na terra sem deixar um rastro", afirmou Caudill. "Qualquer vez que ele colocar o pé, ele vai deixar um sinal."

O trabalho em si é exaustivo, o que faz com que as autoridades troquem equipes para descansar. Os funcionários de busca têm que carregar equipamentos pesados, de acordo com Acciardo, o que torna o trabalho ainda mais "tedioso e estressante".

A polícia sugeriu que, embora estejam operando sob a suposição de que Couch ainda está na área, é possível que ele tenha partido - ou pode não estar mais vivo. Em uma mensagem enviada a uma mulher antes do tiroteio, ele disse que "mataria muitas pessoas" e depois "se mataria", de acordo com um mandado de prisão contra ele.

O mandado acusa Couch de cinco counts de tentativa de homicídio e cinco counts de assault em primeiro grau.

À medida que a busca continua além de 48 horas após o tiroteio, a polícia indicou que estão esperando "cansar" Couch, que pode estar sozinho sem acesso a comida ou água na floresta.

"Ele (Couch) pode sobreviver algumas semanas", estimou Caudill. "Agora, se ele é um indivíduo funcional dentro de alguns dias é a questão. Apenas após três a quatro dias sem hidratação adequada, seu corpo não vai funcionar corretamente, ele não vai ter boas habilidades de tomada de decisão."

"Isso é o que eu chamo de estar em uma posição de tomada de decisão diminuída", ele mencionou. "Portanto, ele não vai tomar as decisões de que precisa para cuidar de si mesmo, o que é bom para a perspectiva da lei".

E é exactly o que a lei espera que aconteça enquanto eles "aplicam pressão constante e cansam o Sr. Couch quanto mais tempo ele estiver na floresta", de acordo com Pennington.

"Esperamos que ele eventualmente saia da floresta e se entregue", ele mencionou.

Nesta caça ao homem desafiadora, a colaboração entre várias agências, incluindo forças federais, estaduais e locais, é crucial para localizar Couch. Apesar dos esforços incansáveis da equipe de busca, o tamanho do Parque Nacional Daniel Boone e seu terreno desafiador tornam-no um obstáculo formidável para nós.

