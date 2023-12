O desafio de ficar (e manter-se) sóbrio num reality show

Já houve mesas viradas, tochas atiradas nos Hamptons e muitos punhos atirados por membros do elenco sob influência. Muitas estrelas de reality shows já se depararam com a lei, foram presas e sentaram-se em celas de prisão depois de beberem. Tornou-se tão normalizado que é quase expetável que alguns membros do elenco bebam e que se siga o caos.

Então, o que acontece quando se aparece num reality show e se está sóbrio? O receio de se tornar aborrecido, de não ter um "enredo" ou de cair do comboio são apenas algumas das preocupações. Mas para aqueles que deixaram o álcool, a sua sobriedade é mais importante do que qualquer outra coisa. Até mesmo um espetáculo.

'Estava a beber ao ponto de desmaiar'

A ex-estrela de "Real Housewives of Orange County" Braunwyn Windham-Burke revelou durante a estreia da 15ª temporada de 2020 do programa Bravo que ela é uma alcoólatra que agora está sóbria. Ela diz à CNN que ver suas próprias ações na série e se chamar de alcoólatra em voz alta na TV ajudou a iniciar sua jornada para a recuperação.

"Eu estava a beber ao ponto de desmaiar", conta à CNN. "Nessa altura, tive bebés consecutivos durante sete, oito anos. Por isso, para mim, isto é fantástico. Posso ter um trabalho em que me embebedo e saio e posso fazê-lo de uma forma muito fixe. Quando estamos a filmar, estamos isolados nesta pequena bolha de segurança, vamos chegar a casa. Sabes, tudo vai ser tratado. Era o sonho. Quando começou, foi muito divertido. Eu tinha sido uma mãe que ficava em casa durante 19 anos. Nunca tinha tido um emprego. Pensei: "Este é o melhor emprego de sempre."

Até que não foi.

Uma manhã, os produtores pediram-lhe para fazer uma chamada para falar sobre uma discussão que tinha acontecido na noite anterior. Ela não se lembrava de nada. Começou a andar com uma garrafa de tequila na mala. O álcool era uma presença constante nas cenas.

"Sempre que se está a filmar, há álcool. Perguntam-nos, antes de viajar, de que tipo gostamos? Ficam a saber quais são as tuas preferidas", diz ela. "Eu bebi tanto que eles tiveram de ir buscar mais. Não sei de onde veio, mas apareceu".

Windham-Burke diz que, embora os produtores "não o obriguem a beber", as bebidas alcoólicas estavam "facilmente disponíveis" e que, por vezes, durante as cenas, os membros do elenco eram desencorajados a comer.

Está sóbria há mais de dois anos e diz que o facto de ter de prestar contas aos telespectadores a mantém responsável perante si própria.

"Eu trabalho num programa. Tenho um padrinho", diz ela. "Eu trabalhei os passos, mas houve alguns momentos baixos no início, onde os fãs e o alcance no Instagram eram tão importantes para mim que eu não queria decepcioná-los."

'Fiz mudanças para me manter vivo'

O membro do elenco de "Summer House", Carl Radke, passou por uma transformação tão grande na série Bravo que ele passou de um garoto de festa fora dos trilhos para uma presença calma e sóbria na casa. Radke disse à CNN que permaneceu no programa enquanto lutava para ficar sóbrio e que atualmente está limpo há 14 meses.

Ele diz que ver-se a agir como um tolo na televisão ajudou-o a perceber que queria ser um homem melhor.

"Temos a sorte de poder ver de novo como nos comportamos e como agimos. Acho que só compreendi completamente a minha relação com o álcool depois de ter entrado no programa e de ter observado tudo. Não me orgulho de grande parte do meu comportamento", diz Radke. "Depois, quando se lêem as coisas e o público e a população se pronunciam, é muito preocupante. E quando me embebedo, fico zangado, digo coisas malucas e faço coisas estúpidas. Na quarta temporada, houve episódios que não consegui voltar a ver porque estava muito envergonhado."

Radke diz que não queria continuar a viver assim. O público também viu suas lutas com sua saúde mental depois que seu irmão Curtis morreu de uma overdose de drogas em agosto de 2020.

"Eu me comprometi a tentar ficar sóbrio porque tenho uma família que tem vício", diz ele. "Quando se passa pelas profundezas e pelo susto que eu tive, é obviamente muito difícil porque é assustador dizer aos amigos e à família, tipo, 'Ei, eu tenho um problema. Não vou beber. E podem apoiar-me? '"

Radke diz que os produtores e os seus colegas de elenco apoiaram totalmente a sua jornada, embora o álcool ainda esteja sempre presente na casa.

"Quando pedimos ajuda e aqueles que realmente se preocupam e nos amam, eles apareceram e foram incrivelmente solidários", acrescenta.

Indo para as filmagens no verão de 2021, Radke tinha cinco meses de sobriedade em seu currículo. Ele agora vai a reuniões diárias sobre o vício e medita todas as manhãs.

"Eu era muito vocal que lutava com drogas e álcool e precisava colocar isso para fora para me responsabilizar", diz ele.

"Posso divertir-me sem álcool. E sim, foi um desafio para mim próprio, mas também sabia que, lá no fundo, era capaz de ajudar algumas pessoas ao fazer isto. Não fiz mudanças para a 'Summer House'. Fiz mudanças para me manter viva".

Da próxima vez que me virem na televisão, estarei sóbrio

A colega de elenco de Radke em "Summer House" (e agora namorada) Lindsay Hubbard diz que ela estará sóbria para a gravação da reunião da série. Se é um espetador, sabe que Hubbard era conhecida na casa pelo seu amor pelo vinho. Ela passou por alguns relacionamentos no ar, mas finalmente resolveu tudo com Radke quando os dois tentaram novamente o amor.

Hubbard está sóbria há cinco meses, depois de ter deixado de beber numa demonstração de apoio a Radke.

"Basicamente, tivemos uma conversa em que eu lhe disse que ia ficar sóbrio com ele", conta Hubbard. "Íamos passar as férias juntos, sóbrios, lado a lado. Acabei por o fazer porque queria ser um bom companheiro para ele quando ele precisasse de um companheiro."

Hubbard viu Radke completar um ano de sobriedade em janeiro.

"Desde então, nunca mais senti a necessidade de consumir álcool", diz ela. "Estamos sempre juntos, viajamos e divertimo-nos imenso, mas também a forma como me sinto e o meu aspeto. A razão original era fazer com que o Carl passasse as férias, mas gosto do estilo de vida de estar sóbria e de o fazer em conjunto."

Hubbard não sabe se a sua mudança é permanente, mas planeia manter-se sóbria na televisão.

"Da próxima vez que me virem na televisão, estarei sóbria", diz ela, acrescentando: "Vejo as coisas com mais clareza e digamos que não estou tão activada".

'Estava a viver a minha pior vida'

A estrela de "Jersey Shore", Mike "The Situation" Sorrentino, vai fazer sete anos de sobriedade este ano. Ele diz que está "entusiasmado" com a sua vida agora, depois de anos a atuar na série da MTV.

"Eu era solteiro e era um festeiro, acho eu. E a mudança é difícil para qualquer pessoa em qualquer situação. Mas eu sabia que não podia voltar atrás", diz ele à CNN.

Sorrentino atingiu o fundo do poço em 2014, diz ele, depois de ter sido indiciado com o irmão, Marc, por infracções fiscais. Depois de ter sido alvo de mais acusações em 2017, foi condenado a oito meses de prisão federal por evasão fiscal em 2018.

Enquanto estava lá, ele olhou profundamente para sua própria vida, que incluía o objetivo de permanecer sóbrio para sempre.

"O meu bebé vai fazer um ano e eu tenho quatro anos de um casamento feliz e saudável. Por isso, as coisas estão óptimas agora, mas tudo se resume a viver um dia de cada vez e aplicar esses princípios e nunca desistir", diz.

No início, não sabia se conseguiria manter-se sóbrio.

"Não sabia se me ia manter forte", diz. "Mas foi uma oportunidade para reconstruir a minha carreira e a minha família. Tive de aceitar o bom e o mau, e tive de dar aquele salto de fé de que me ia desafiar a mim próprio e não voltar atrás. Sei onde o vício ativo me levou, e tirou-me tudo."

Sorrentino, que está atualmente em "Jersey Shore Family Vacation", diz que ficar sóbrio foi a melhor decisão que alguma vez tomou.

"Foi e é a melhor escolha que já fiz. Estou a viver a minha melhor vida neste momento. Todos os dias são dedicados a ser o meu melhor em todas as áreas possíveis, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, pessoalmente", diz ele. "E as pessoas ficam impressionadas com a minha transformação. Agora ainda sou capaz de contribuir imenso para o programa número um da MTV de uma forma divertida e positiva."

Diz que, quando regressou, as pessoas disseram que não seria capaz de contribuir e perguntaram se seria aborrecido.

"Quem é que quer ver o tipo sóbrio?", diz ele. "Bem, na verdade, sou um homem muito melhor do que alguma vez fui - no trabalho, como amigo, como filho, como pai, como marido. E tudo isso vem e começa com a minha sobriedade."

