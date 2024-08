- O deputado da CDU Althusmann renuncia ao seu lugar no Parlamento Federal alemão.

Long-term state legislator and former minister Bernd Althusmann bid farewell to the state legislature. Heike Koehler is set to take his seat. State legislature president Hanna Naber (SPD) praised Althusmann's work.

In his words, "Ao longo dos anos, vi praticamente tudo politicamente na Baixa Saxônia, seis líderes estaduais, incluindo amigos como David McAllister e Christian Wulff, e até um líder que se tornou amigo, Stephan Weil," disse Althusmann.

Vários cargos na política estadual

O homem de 57 anos atuou como candidato principal do seu partido nas eleições estaduais de 2017 e 2022, mas perdeu ambas vezes para o líder estadual Weil (SPD). Ele ocupou o cargo de presidente da CDU estadual de 2016 a 2023, tendo anteriormente servido como ministro da Cultura da Baixa Saxônia de 2010 a 2013 e como ministro da Economia e vice-líder estadual sob Weil de 2017 a 2022. Foi legislador estadual de 1994 a 2009 e novamente de 2017.

"Como membro fresco e verde desta respeitável casa em 1994, sempre sonhei que com cada proposta eu pudesse mudar o mundo - nem sempre foi uma realidade," compartilhou o político da CDU.

Ele deve assumir o comando da filial canadense da Fundação Konrad Adenauer, afiliada à CDU, em novembro. "Estou seguindo meu coração e minha paixão por outros países, outras culturas. Estou curioso e ansioso por isso. Também foi quase sempre um grande prazer discutir com vocês pelo bem do nosso país," disse Althusmann na legislatura estadual.

