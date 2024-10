O Departamento de Justiça pretende iniciar uma investigação sobre os direitos civis em relação ao motim racial de Tulsa de 1921

Uma investigação federal foi iniciada sob um programa de casos frios, que resultou em processos relacionados a incidentes da Era dos Direitos Civis, embora a Subprocuradora-Geral Adjunta dos EUA, Kristen Clarke, tenha mencionado que não se espera que sejam descobertos indivíduos vivos que possam ser acusados devido a essa investigação. No entanto, o anúncio da primeira investigação federal da história sobre o massacre foi bem-vindo pelos descendentes de familiares das vítimas, que têm consistentemente acusado autoridades municipais e estaduais de não terem feito o suficiente para compensar aqueles afetados pelo ataque.

Clarke afirmou que a agência planeja emitir um relatório público detalhando seus achados até o final do ano.

"Reconhecemos a dor e o sofrimento dos descendentes das vítimas, e eles continuam a carregar as cicatrizes desse hediondo ato de ódio racial", expressou Clarke durante seu discurso em Washington.

Damario Solomon-Simmons, advogado dos últimos sobreviventes vivos do massacre (Viola Fletcher, de 110 anos, e Lessie Benningfield Randle, de 109 anos), viu o anúncio de Clarke como uma ocasião de comemoração.

"Era hora", disse Solomon-Simmons, com familiares de sobreviventes do massacre presentes. "Levou um incrível 103 anos, mas esta é uma ocasião alegre, um dia significativo e uma ótima oportunidade para garantir que o que aconteceu em Tulsa seja entendido pelo que realmente foi - a maior cena de crime da história do país."

Aproximadamente 300 indivíduos negros foram mortos; mais de 1.200 casas, empresas, escolas e igrejas foram demolidas; e milhares foram forçados a acampar em campos de internação sob a supervisão da guarda quando uma multidão branca, alguns com o apoio das autoridades, saqueou e incendiou o distrito de Greenwood, também conhecido como a Wall Street Negra.

O Tribunal Supremo do Oklahoma arquivou uma ação judicial apresentada por sobreviventes em junho, frustrando as esperanças entre os defensores da justiça racial de que a cidade compensaria financeiramente pelo ataque.

O tribunal de nove juízes validou a decisão do juiz do distrito de Tulsa do ano anterior, decidindo que as preocupações dos acusadores sobre a destruição do distrito de Greenwood, embora genuínas, não caíam sob a jurisdição da estatística de perturbação pública do estado.

Após o arquivamento da ação judicial, Solomon-Simmons pediu ao Departamento de Justiça dos EUA que iniciasse uma investigação sobre o massacre sob a Lei de Crimes Civis Não Resolvidos Emmett Till.

Embora as investigações sob essa lei tenham levado a processos bem-sucedidos de incidentes da Era dos Direitos Civis, o DOJ admitiu em um relatório ao Congresso no ano passado que existem obstáculos legais substanciais para casos antes de 1968.

"Mesmo com nossos esforços máximos, as investigações em casos antigos são excepcionalmente difíceis, e obter justiça dentro de um tribunal é extremamente raro", observou a agência no relatório.

Desde a aprovação da lei em 2008, o DOJ revisou 137 casos envolvendo 160 vítimas reconhecidas. A agência investigou e resolveu integralmente 125 desses casos através de processo, encaminhamento ou encerramento.

O relatório também revelou que a lei levou a duas condenações federais bem-sucedidas e três condenações estaduais bem-sucedidas. As duas condenações federais diziam respeito a assassinatos separados de homens negros no Mississippi por membros do Ku Klux Klan nas décadas de 1960.

A primeira condenação federal apoiada pelo estado sob a iniciativa foi contra os membros do Ku Klux Klan que bombardearam uma igreja em Birmingham, Alabama, em 1963, matando quatro meninas jovens. Essa condenação nas décadas de 2000 resultou em condenações e sentenças de prisão perpétua para duas pessoas envolvidas no bombardeio.

Leia também: