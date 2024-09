O Departamento de Justiça interpõe um processo contra o Alabama por sua tentativa de eliminar mais de 3.000 registos de eleitores quase antes da eleição.

O Secretário de Estado Republicano do Alabama, Wes Allen, declarou em 13 de agosto que iniciou a remoção de 3.251 indivíduos rotulados como não cidadãos das listas de eleitores do estado. Apesar de reconhecer a possibilidade de alguns desses indivíduos terem adquirido a cidadania e agora serem elegíveis para votar, Allen levou adiante o procedimento.

Em uma ação judicial de 18 páginas apresentada à corte federal no Alabama, o Departamento de Justiça argumentou que a limpeza maciça das listas de eleitores contraria a Lei de Registro Nacional de Eleitores, que regula como e quando a maioria dos estados pode realizar modificações substanciais em suas listas de registros de eleitores. De acordo com a lei federal, os estados devem manter um período de tranquilidade de 90 dias durante o qual os oficiais não podem "remover sistematicamente os nomes de eleitores inelegíveis das listas oficiais de eleitores elegíveis".

"Apesar de mais de 700 indivíduos afetados pelo Programa terem se re-registrado e restabelecido sua situação ativa nos registros de eleitores do estado, é provável que centenas ou até milhares de eleitores registrados e elegíveis da lista - cidadãos dos EUA - permaneçam em situação inativa e corram o risco de serem desqualificados apenas algumas semanas antes das próximas eleições federais", afirmaram os advogados do DOJ na ação judicial.

"As ações ilícitas do Alabama têm confundido e desestimulado cidadãos dos EUA que são plenamente elegíveis para votar - a mesma situação que o Congresso pretendia evitar quando aprovou a Providência do Período Tranquilo", alegou a queixa, acrescentando que ações como a de Alabama "tendem a ser mais errôneas do que outros tipos de manutenção de listas".

Relatada anteriormente pela CNN, uma extensa pesquisa tanto de instituições de pesquisa liberais quanto conservadoras identificou apenas um número insignificante de casos de não cidadãos votando em eleições nas quais não são elegíveis. Especialistas em direito eleitoral não partidários enfatizaram que é raro passar despercebido quando isso acontece e que não é um problema prevalecente que prejudica as eleições dos EUA.

A ação judicial recentemente arquivada aumenta o confronto legal contra as ações do Alabama, que foram desafiadas anteriormente neste mês por eleitores do Alabama, incluindo aqueles afetados pela purga. O juiz responsável pelos dois casos anunciou no sábado que os havia combinado "considerando a natureza urgente e sensível ao tempo dessas ações judiciais e a necessidade de eficiência judicial".

Além de outras solicitações, o Departamento de Justiça pede ao tribunal que desfaça as ações do Alabama para todos os eleitores elegíveis afetados pela purga, permitindo que votem livremente no dia da eleição.

"Na aproximação do dia da eleição, é essencial que o Alabama alivie a confusão causada por suas correspondências de manutenção de listas que violam a lei federal", declarou a Subsecretária de Justiça Kristen Clarke em um comunicado. "O Departamento de Justiça continuará a utilizar todos os recursos à sua disposição para proteger os direitos de voto de todos os eleitores elegíveis".

Allen se recusou a comentar a ação judicial, afirmando em um comunicado que estava obrigado a impedir que não cidadãos participassem das eleições dos EUA.

"Fui eleito Secretário de Estado pelo povo do Alabama, e é meu dever constitucional garantir que apenas cidadãos americanos votem em nossas eleições", declarou Allen. "Em relação à ação judicial do Departamento de Justiça, esta office não comenta sobre litígios pendentes envolvendo um Secretário de Estado como réu".

Em resposta às limpezas das listas de eleitores do Alabama, o Departamento de Justiça argumentou ainda que tais ações violam a Lei de Registro Nacional de Eleitores e podem desqualificar eleitores elegíveis. O departamento está pedindo ao tribunal que reverter as ações do Alabama para garantir que todos os eleitores elegíveis possam participar livremente das próximas eleições.

