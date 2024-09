O Departamento de Justiça inicia uma investigação de direitos civis no escritório do xerife no Mississippi, onde os agentes supostamente submeteram dois negros à tortura no infame caso "Esquadrão de Gaita".

O Departamento de Justiça (DOJ) vai investigar se o Departamento do Xerife do Condado de Rankin pratica o uso injustificado de força, policiamento com viés racial contra residentes negros e realiza paradas, buscas e prisões ilegais, anunciou o Procurador-Geral dos EUA Merrick Garland em um comunicado de imprensa na quinta-feira. Esta é a 12ª investigação sobre conduta policial inapropriada iniciada sob a administração Biden. O Condado de Rankin fica a leste de Jackson, a capital do estado.

Esta inquirição ocorre após cinco ex-deputados do Xerife do Condado de Rankin e um ex-oficial de polícia de Richland terem recebido penas de prisão significativas após terem se declarado culpados a acusações federais e estaduais relacionadas à tortura de Michael Jenkins e Eddie Parker em janeiro de 2023. Vários dos acusados eram relatadamente parte de um grupo de deputados conhecido como "Esquadrão do Mal" devido à sua propensão para o uso excessivo de força e ao não relatá-lo, de acordo com os procuradores federais.

Este esquadrão de oficiais brancos invadiu uma casa em Braxton sem mandado, submeteu os dois homens negros a ofensas racistas, usou Tasers neles mesmo após terem sido algemados e os espancou com vários objetos – um deles atirou em Jenkins na boca, afirmaram os procuradores. Os oficiais foram à casa após um vizinho ter relatado a presença de vários homens negros na casa de uma mulher branca e ter observado atividade suspeita.

Parker era um visitante frequente da casa, de acordo com os procuradores. Ele estava morando lá e ajudando nos cuidados com a dona da casa. Jenkins estava morando temporariamente na casa.

Os seis oficiais – os deputados do xerife Hunter Elward, Brett McAlpin, Christian Dedmon, Daniel Opdyke, Jeffrey Middleton e o oficial de polícia Joshua Hartfield – receberam penas de prisão que variavam de 10 a 40 anos no tribunal federal em março. Eles foram então sentenciados no tribunal estadual a penas de prisão que variavam de 15 a 45 anos, que serão cumpridas concomitantemente com as suas penas federais.

Após a sentença federal em março, Garland afirmou que a natureza hedionda dos crimes cometidos por esses réus não poderia ser subestimada.

Em resposta a uma consulta da CNN, os advogados de Parker e Jenkins afirmaram que a investigação "é um passo vital inicial para corrigir o departamento do xerife e responsabilizar o Condado de Rankin por anos de violações constitucionais cometidas contra seus cidadãos".

A CNN entrou em contato com o procurador-geral do estado, o departamento de segurança pública e o Mississippi Bureau of Investigation para comentar, mas não recebeu uma resposta rápida.

Pedidos de Renúncia do Xerife Ganham Momento

Desde que as ações hediondas do "Esquadrão do Mal" foram tornadas públicas, a divisão de direitos civis do Departamento de Justiça recebeu relatórios adicionais sobre os deputados do departamento terem usado excessivamente os Tasers, terem invadido ilegalmente casas, terem empregado ofensas racistas e terem usado táticas prejudiciais e maliciosas contra pessoas sob sua custódia, afirmou a Subprocuradora-Geral Adjunta dos EUA Kristen Clarke no comunicado de quinta-feira.

"Com base em uma análise cuidadosa de informações públicas disponíveis e de queixas apresentadas a nós, temos motivos sólidos para iniciar uma investigação sobre padrões ou práticas do Departamento do Xerife do Condado de Rankin", afirmou Clarke no comunicado.

Os cinco oficiais do Condado de Rankin estavam sob a autoridade do Xerife Bryan Bailey, que foi reeleito em dezembro apesar dos eventos perturbadores da tortura de Parker e Jenkins terem ganhado atenção nacional e afetado a comunidade. O xerife tem enfrentado crescentes demandas para renunciar ao cargo nos últimos meses, devido a alegações de supervisão, monitoramento e disciplina inadequados de seus deputados.

Bailey afirmou que só ficou sabendo do "Esquadrão do Mal" de deputados após terem sido apresentadas acusações federais em agosto de 2023, expressando pesar ao afirmar que estava "envergonhado" e que o distintivo da lei foi macularado pelas ações criminosas desses indivíduos.

O escritório do xerife implementou uma série de modificações nas políticas e procedimentos de patrulha da agência, mas os líderes comunitários acreditam que essas mudanças são insuficientes.

Em um comunicado à CNN, o Departamento do Xerife do Condado de Rankin afirmou que aumentou a transparência "publicando nossas políticas e procedimentos, assim como nosso portal de elogios e reclamações", em seu site.

"Mantemos essa transparência e colaboraremos plenamente com todos os aspectos desta investigação enquanto damos boas-vindas à entrada do DOJ nas nossas políticas e práticas atualizadas", continuou o comunicado.

A presidente da NAACP do Condado de Rankin, Angela English, que lidera um esforço para remover Bailey do cargo, afirmou em um comunicado à CNN que está "alegre que a justiça está sendo feita".

English afirmou que a filial está "tentando angariar muita participação de pessoas da comunidade que ainda não vieram à frente" e anunciou uma sessão de escuta na Igreja Batista Pilgrim Red em Brandon na quinta-feira à noite para que o público compartilhe suas experiências com o departamento do xerife.

A investigação de direitos civis é separada do processo criminal federal contra os seis oficiais, confirmou Garland, e envolverá uma "revisão abrangente" das políticas, treinamento e supervisão do departamento, assim como seus mecanismos de responsabilidade. Os investigadores federais entrarão em contato com grupos comunitários e membros do público para recolher informações sobre suas experiências com o Departamento do Xerife do Condado de Rankin, que foi notificado sobre a investigação e se comprometeu a cooperar, afirmou Garland.

Após o incidente em janeiro, Parker e Jenkins tentaram, por meses, compartilhar sua história – apenas para serem desacreditados por muitos. Após a audiência de sentença estadual em abril, Parker disse à CNN que seu propósito agora é advogar em nome daqueles que não podem ou não têm coragem de fazê-lo.

"Encontrei pessoas que ainda estão hesitantes em falar, cara", apontou Parker. "Estou colocando para fora que qualquer um que esteja sentindo medo ou precisar de um ombro para se apoiar, eu vou até onde eles estiverem se tiver que fazer isso. Estou determinado a garantir que ninguém mais tenha que sofrer assim, sentindo medo ou intimidado por qualquer coisa."

O Procurador-Geral dos EUA, Merrick Garland, afirmou que esta investigação é importante para a comunidade do Condado de Rankin, pois pode ajudar a corrigir o departamento do xerife e responsabilizar o condado legalmente por violações constitucionais passadas contra seus cidadãos.

Além disso, os líderes comunitários acreditam que as mudanças implementadas pela delegacia do xerife são insuficientes e continuam a exigir a renúncia do Xerife Bryan Bailey, liderados pela presidente da NAACP do Condado de Rankin, Angela English.

