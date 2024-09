O Departamento de Justiça está a tentar construir um caso de tentativa de homicídio contra o indivíduo implicado no incidente envolvendo Trump no campo de golfe dele.

Na investigação em andamento, os investigadores estão ponderando a possibilidade de envolvimento estrangeiro, como potenciais ligações com as ameaças contínuas do Irã contra o ex-presidente ou os antecedentes de viagens ao exterior de Ryan Wesley Routh, segundo fontes que confidenciaram à CNN. Até agora, não há evidências sugerindo que o suspeito foi inspirado ou instruído por entidades estrangeiras para atacar o ex-presidente.

Desde sua prisão no domingo, Routh se recusou a colaborar com o FBI. Atualmente, ele enfrenta acusações relacionadas apenas a armas de fogo.

No entanto, autoridades policiais e promotores indicaram sua crença de que o incidente foi uma tentativa de assassinato do ex-presidente e estão diligentemente reunindo evidências para sustentar acusações adicionais.

Contudo, surgem complicações devido ao comunicado do Serviço Secreto dos EUA de que Routh não tinha uma linha de visão clara para o ex-presidente de sua posição na periferia do clube de golfe e não disparou um tiro antes de ser abordado por um agente do Serviço Secreto e fugir do local. Isso requer o uso de evidências alternativas para estabelecer as intenções de Routh para o dia.

O procurador-geral do Condado de Palm Beach, David Aronberg, explicou que os investigadores federais precisam de evidências concretas provando que Routh pretendia atacar o ex-presidente e deu passos substanciais para alcançar esse objetivo para apresentar as acusações mais graves contra ele.

Na segunda-feira, Routh está agendado para uma audiência de detenção, durante a qual os promotores argumentarão por sua prisão preventiva antes do julgamento. Ele ainda não entrou com uma plea e os promotores retêm o direito de apresentar acusações adicionais a qualquer momento.

Busca por testemunhas e ligações estrangeiras

Os investigadores federais continuam examinando os dispositivos digitais e outros eletrônicos de Routh, além de entrevistar potenciais testemunhas. A esperança é que isso proporcione mais clareza sobre as intenções e motivações de Routh.

Os investigadores entraram em contato com a família e amigos de Routh em vários locais, incluindo Carolina do Norte e Havaí. Eles até mesmo realizaram uma busca em uma propriedade em Havaí onde Routh morou anteriormente.

O FBI continua a explorar a possibilidade de uma conexão estrangeira, dada a variedade de ameaças contra o ex-presidente que originaram-se no exterior e detalhes relacionados às viagens de Routh ao exterior, como a Ucrânia.

Chelsea Walsh, que relatou o comportamento preocupante de Routh às autoridades federais após conhecê-lo em Kyiv enquanto trabalhava como enfermeira e o achar perturbador, entrou em contato com a CNN após a tentativa de assassinato no início desta semana. Ela revelou que então seguiu em frente com o FBI, embora tenha se recusado a fornecer detalhes sobre sua conversa.

Routh foi detido pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras ao retornar aos EUA da Ucrânia e posteriormente encaminhado para Investigações de Segurança Interna. A executiva associada do HSI, Katrina Berger, informou aos legisladores em Capitol Hill que ela acredita que não haveria razão para deter Routh imediatamente após seu retorno.

"Com base nas informações que li, não haveria razão para prendê-lo imediatamente. Ele não havia feito, por exemplo, ameaças contra o presidente ou o ex-presidente Trump", disse Berger. Ela acrescentou que o fato de Routh não ter sido detido imediatamente não significa que não estava sujeito a investigações adicionais.

As preocupações com uma possível conexão estrangeira decorrem, em parte, de informações de inteligência sugerindo planos iranianos para assassinar o ex-presidente. Essas preocupações foram levantadas antes e após um atirador disparar contra o ex-presidente em seu comício em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho, questionando a segurança do ex-presidente.

Até agora, os investigadores não encontraram nenhuma evidência ligando o Irã ou qualquer outro governo estrangeiro ao suspeito preso no domingo ou ao atirador que tentou assassinar o ex-presidente no comício da Pensilvânia.

No entanto, a ameaça iraniana permanece uma preocupação significativa para os oficiais dos EUA e levou o FBI a investigar cuidadosamente a possibilidade de uma conexão estrangeira em ambos os cenários.

Histórico de mídia social de Routh

Os investigadores estão examinando o histórico de mídia social de Routh para obter uma compreensão mais abrangente de suas intenções e motivações.

As postagens on-line revelam a hostilidade de Routh em relação ao ex-presidente, que se tornou central em um mundoview desarticulado e fantasioso que se fixou na Ucrânia, Taiwan, Coreia do Norte e o suposto "fim da humanidade".

Em junho de 2020, Routh afirmou ter votado no ex-presidente em 2016, mas depois retirou seu apoio.

"Eu e o mundo esperávamos que o presidente Trump fosse diferente e melhor do que o candidato, mas todos ficamos muito decepcionados e parece que você está ficando pior e se deteriorando", escreveu ele no X, anteriormente Twitter. "Estarei feliz quando você se for."

Routh também mencionou o ex-presidente em seu livro, intitulado "A Guerra Inganível da Ucrânia: O Fato Falho da Democracia, Abandono Mundial e o Cidadão Global-Taiwan, Afeganistão, Coreia do Norte e o Fim da Humanidade".

No livro, ele criticou a retirada do ex-presidente do acordo nuclear iraniano em 2018, considerando-o um "erro tremendo" que aproximou Teerã de Moscou e permitiu que Moscou fornecesse drones que causaram destruição na Ucrânia.

Routh também sugeriu no livro que o Irã estava "livre para assassinar Trump".

Essas postagens parecem insufficientes para acusar Routh de tentativa de assassinato do ex-presidente, de acordo com Aronberg.

As autoridades também têm a capacidade de apresentar acusações adicionais contra Routh, como agressão grave com uma arma contra um oficial federal da paz.

