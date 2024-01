O Departamento de Justiça está a investigar o PGA Tour por possíveis violações antitrust envolvendo o LIV Golf

"Isto não foi inesperado", afirmou um porta-voz do PGA Tour num comunicado. "Passámos por isto em 1994 e estamos confiantes num resultado semelhante."

O Departamento de Justiça e a LIV Golf não quiseram comentar.

Em junho, o comissário do PGA Tour, Jay Monahan, anunciou que todos os golfistas que jogaram no controverso LIV Golf Invitational Series, apoiado pela Arábia Saudita, foram suspensos e já não podem participar nos torneios do PGA Tour.

No mês passado, a LIV Golf emitiu uma declaração em que apelidava a ação da PGA de "vingativa".

Vários jogadores de golfe de topo, como Phil Mickelson, Dustin Johnson e Brooks Koepka, juntaram-se à LIV, que é liderada pelo antigo número 1 do mundo Greg Norman e apoiada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, um fundo soberano presidido por Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

A série separatista realizou dois torneios até agora, em Londres e perto de Portland, Oregon.

Em junho, Monahan afirmou que o LIV representa uma séria ameaça para o êxito do PGA Tour.

"Se isto é uma corrida ao armamento e se as únicas armas são notas de dólar, o PGA Tour não pode competir", afirmou. "O PGA Tour, uma instituição americana, não pode competir com uma monarquia estrangeira que gasta milhares de milhões de dólares numa tentativa de comprar o jogo de golfe.

"Apreciamos uma concorrência boa e saudável. A LIV Saudi Golf League não é isso. É uma ameaça irracional, que não se preocupa com o retorno do investimento ou com o verdadeiro crescimento do jogo".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com