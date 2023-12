O Departamento de Justiça dos EUA atribui mais de 200 milhões de dólares à FIFA e a outros organismos responsáveis pelo futebol na sequência de uma investigação sobre corrupção

O Departamento de Justiça dos EUA atribuiu 201 milhões de dólares à FIFA, o organismo que rege o futebol internacional; à CONCACAF, a confederação que supervisiona o futebol na América do Norte e Central, bem como nos países das Caraíbas; à CONMEBOL, a confederação que rege a América do Sul, e a outras entidades afectadas.

O DOJ determinou que as organizações foram vítimas de esquemas de suborno de décadas que corromperam o futebol e prejudicaram o desenvolvimento do esporte.

"Estou muito satisfeito por ver que o dinheiro que foi ilegalmente desviado do futebol está agora a voltar a ser utilizado para os seus devidos fins, como deveria ter sido", afirmou o Presidente da FIFA, Gianni Infantino. "A verdade é que, graças à intervenção do Departamento de Justiça dos EUA em 2015, conseguimos mudar fundamentalmente a FIFA de uma organização tóxica, na altura, para um organismo desportivo mundial altamente estimado e de confiança."

A investigação resultou em acusações contra mais de 50 pessoas e empresas de mais de 20 países, disse o DOJ. As acusações estão "principalmente relacionadas com a oferta e o recebimento de subornos e propinas pagas por empresas de marketing desportivo a dirigentes de futebol em troca dos direitos de comunicação social e de marketing de vários torneios e eventos de futebol", lê-se no comunicado do DOJ.

Em maio de 2015, foi apresentada uma acusação, segundo o comunicado do DOJ, que acusava 14 dirigentes da FIFA e executivos de marketing desportivo de extorsão, fraude em serviços honestos e lavagem de dinheiro, entre outros. Outros 16 funcionários da FIFA foram acusados de crimes semelhantes depois que uma acusação foi aberta em dezembro de 2015, disse o DOJ.

"Quatro entidades corporativas se declararam culpadas e outras, incluindo instituições bancárias, reconheceram seus papéis em condutas criminosas por meio de acordos de acusação diferida ou de não acusação", diz a declaração do DOJ, acrescentando que a investigação ainda está em andamento.

A FIFA, a CONCACAF e a CONMEBOL distribuirão os fundos da recompensa de US$ 201 milhões para um recém-criado Fundo de Remissão do Futebol Mundial, que será estabelecido sob a Fundação FIFA "que se concentra em programas para jovens, alcance comunitário e necessidades humanitárias", disse o DOJ.

Laura Smitherman, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com