O Departamento de Justiça afirma que a nova lei de imigração do Texas viola a Constituição

A carta, obtida pela CNN, assinala a mais recente escalada entre o Presidente Joe Biden e Abbott sobre a gestão da fronteira entre os EUA e o México.

No início deste mês, Abbott, um republicano, promulgou a medida, conhecida como Senate Bill 4, que dá às autoridades policiais locais o poder de prender migrantes e dá aos juízes a capacidade de emitir ordens para retirar pessoas dos Estados Unidos. A Casa Branca criticou a lei, chamando-lhe "incrivelmente extrema". Prevê-se que entre em vigor em março.

O procurador-geral adjunto principal, Brian Boynton, afirmou na sua carta a Abbott, na quinta-feira, que "os Estados Unidos tencionam intentar uma ação judicial para impedir a aplicação da SB 4, a menos que o Texas concorde em abster-se de aplicar a lei".

Embora o governo federal esteja "empenhado em ... proteger a fronteira", escreveu Boynton, a lei do Texas é "contrária a esses objectivos".

O aumento contínuo de migrantes na fronteira entre os EUA e o México tem colocado uma enorme pressão sobre os recursos locais e federais. A ameaça legal de quinta-feira segue um processo do DOJ contra o Texas no início deste ano sobre o uso de barreiras flutuantes pelo estado no Rio Grande. Esse processo ainda está a decorrer nos tribunais.

A aplicação da lei de imigração é uma responsabilidade federal, e os oponentes da medida do Texas argumentam que ela é inconstitucional.

A lei causou medo em toda a comunidade latina do Texas, que representa 40% da população do estado. Grupos de defesa dos direitos civis, incluindo a União Americana das Liberdades Civis, apresentaram uma ação judicial para bloquear a medida.

A ameaça de processo por parte do Departamento de Justiça surge na sequência de conversações de alto nível entre altos funcionários dos EUA e do México, esta semana

Os funcionários de ambos os países descreveram as conversações como produtivas e espera-se que os funcionários mexicanos visitem Washington no próximo mês para continuar as discussões.

