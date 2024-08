- O Departamento de Ferrovias distribuirá bilhetes de trem para jovens.

Jovens da Saxônia têm outra chance de garantir passes de trem para uma viagem pela Europa. O Ministério da Europa anunciou que 700 bilhetes Interrail serão distribuídos entre indivíduos com idades entre 18 e 27 anos. Destes, 250 são destinados a aprendizes. De março a novembro de 2025, os vencedores sorteados poderão explorar a Europa independentemente ou em duplas, utilizando o transporte de trem. Além disso, uma ajuda financeira adicional de 250 euros também é oferecida.

Como Ministra da Europa, Katja Meier, do partido Verde, afirmou: "Uma das maiores conquistas da história europeia é a capacidade de viajar, aprender ou trabalhar coletivamente sem restrições". A iniciativa "Saxorail", lançada em 2022, visa permitir que jovens mergulhem nas "diversas ofertas da Europa" de forma mais completa. De 15 de setembro a 15 de outubro, os candidatos interessados poderão se inscrever online para o sorteio. No ano passado, foram recebidas 3.200 inscrições para os passes Interrail.

Após o lançamento bem-sucedido da iniciativa "Saxorail", muitos viajantes em potencial demonstraram interesse em visitar a Europa. Este interesse fica evidente no alto número de inscrições para os passes Interrail, com mais de 3.200 inscrições no ano passado, incluindo destinos como Dresden. Os passes Interrail, que fazem parte da iniciativa Saxorail, oferecem aos jovens a oportunidade de explorar a Europa a um custo acessível.

