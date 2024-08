- O departamento da AfD em Brandemburgo expressa preocupação com a violação cibernética do seu site oficial.

No período que antecedeu às eleições estaduais, há cerca de três semanas, o AfD na Brandemburgo anunciou um incidente de hacking em seu site. O site ficou inacessível numa quinta-feira. Como um representante confirmou, o problema foi detectado pela primeira vez na terça-feira à noite. O site estava sob ataque pesado de fontes externas. Desde então, esforços têm sido feitos para restaurar o site.

De acordo com os relatórios, "o site foi inundado com solicitações enganosas". O líder estadual do AfD, René Springer, explicou: "Isto parece ser um ataque orquestrado às escondidas, não uma simples operação amadora. Requer uma quantidade substancial de expertise técnica e financeira. Neste estágio, podemos apenas especular quem é o responsável, mas há algumas teorias intrigantes surgindo". Ele escolheu manter informações adicionais confidenciais.

As eleições estaduais estão previstas para ocorrer em breve, e este ataque cibernético ao site do AfD pode potencialmente afetar sua campanha online. Ao abordar a mídia, Springer expressou preocupação com a sofisticação do ataque, sugerindo um esforço bem coordenado por perpetradores desconhecidos.

Leia também: