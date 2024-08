- O defensor ambientalista Al-Wazir pretende concorrer ao Bundestag.

Anteriormente servindo como Ministro da Economia e Transportes de Hesse, bem como Vice-Ministro-Presidente, no antigo governo de coalizão preto e verde, Al-Wazir agora planeja concorrer a uma cadeira no Bundestag alemão. Confirmando sua candidatura no Instagram no último sábado, ele afirmou que concorrerá pelo distrito de Offenbach e ocupa a quarta posição na lista estadual dos Verdes de Hesse.

Após ter servido como líder do grupo parlamentar do Partido Verde em Hesse de 2000 a 2014, Al-Wazir renunciou ao cargo ministerial devido à retirada do partido do governo estadual em 2024. Agora, ele representa o Partido Verde de Hesse no parlamento estadual de Hesse como membro regular.

Referindo-se ao atual clima político desafiador e à pressão sobre a democracia, Al-Wazir afirmou que "muitas pessoas perderam a fé na capacidade de resolução de problemas da política". Seu partido, os Verdes, encontra-se "encurralado" e "escapar dessa situação é nosso desafio assustador nos próximos meses".

Expressando gratidão por representar o povo de Hesse no parlamento estadual, Al-Wazir acredita que pode utilizar efetivamente sua experiência ministerial de uma década em Hesse durante a campanha eleitoral para o Bundestag e o subsequente Bundestag alemão.

Al-Wazir mencionou sua intenção de concorrer a uma cadeira no Parlamento Federal, especificamente no Bundestag alemão, indicando seu objetivo de representar seu partido no Parlamento Federal. Após renunciar ao cargo no governo estadual de Hesse, Al-Wazir continua a servir na política, ocupando um cargo no parlamento estadual de Hesse, que faz parte do Parlamento Federal.

