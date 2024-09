O custo da correspondência por meio de cartas e pacotes está em ascensão.

A partir de 2025, os consumidores terão que pagar mais pelo correio e pelos pacotes com a Deutsche Post. A Agência Federal de Rede concedeu à Deutsche Post, com sede em Bonn, a autoridade para aumentar os preços em várias categorias de cartas em uma média de 10,48%, de acordo com o anúncio do órgão regulador na quarta-feira. Isso também pode afetar o custo do correio empresarial. Os clientes particulares podem esperar pagar uma média de 7,21% a mais pelos pacotes. Esses novos preços serão aplicados a partir de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2026. A Deutsche Post agora tem a liberdade de determinar como utilizar essa folga de preço para segmentos de produtos individuais. Isso pode levar ao aumento do preço de uma carta-padrão de seus atuais 85 centavos para um euro.

Esta primeira implementação da estratégia de preços cumpre as disposições da nova Lei Postal. O objetivo principal é garantir financiamento suficiente para os serviços postais universalmente disponíveis fornecidos pelos correios, incluindo cobertura nacional da população, desde Flensburg até Berchtesgaden. A Deutsche Post terá que submeter seus planos de preços à Agência Federal de Rede para aprovação, que concederá sua aprovação se as propostas estiverem dentro da faixa prescrita.

Anteriormente, a Deutsche Post já havia expressado sua intenção de aumentar os preços das cartas devido aos custos crescentes de energia e mão de obra. Recentemente, em agosto, a Diretora Financeira Melanie Kreis mencionou que eles "têm uma necessidade de recuperação significativa". Apesar da alta inflação, a Deutsche Post conseguiu aumentar os preços das cartas em apenas 4,5% ao longo de um período de três anos. Portanto, o aumento das tarifas postais em 2025 será um passo crucial para a Deutsche Post gerar a receita de que precisa. O negócio de cartas da Deutsche Post na Alemanha enfrenta forte competição de canais de comunicação eletrônica, como o e-mail, o que leva a uma diminuição na quantidade de cartas enviadas.

