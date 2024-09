O criador da Fressnapf inicia processo contra a doação privada do Benkos

Apesar de vários investidores terem abandonado seus investimentos no grupo imobiliário e varejista Signa, Torsten Toeller, fundador da Fressnapf, mantém-se persistente. Ele está atualmente envolvido em batalhas legais para defender suas reivindicações. No centro dessa ação judicial está a fundação privada Laura, fundada pelo empresário austríaco falido René Benko em conjunto com sua mãe Ingeborg, com membros da família como beneficiários.

A ação judicial de Toeller, de acordo com "Der Spiegel" e documentos judiciais, decorre de sua saída infrutífera da empresa. O caso está em andamento no Tribunal de Comércio de Viena desde início de agosto. A equipe jurídica de Toeller alega que sua empresa de investimentos, Fressnapf Luxembourg GmbH, exerceu uma opção concedida por Benko para vender sua participação de 4,5% na Signa Holding, mas nunca recebeu o pagamento correspondente.

O bilionário Toeller, um investidor inicial e acionista majoritário na Signa, confiou por muito tempo nas promessas de Benko. De acordo com seu círculo, ele ainda não conseguiu superar o revés pessoal de ter acreditado nessas promessas.

Enquanto isso, investigadores que mergulham no império de Benko encontraram potenciais evidências de que o fundador falido da Signa pode ter recebido doações em dinheiro de sua mãe, Ingeborg, uma professora de jardim de infância aposentada e beneficiária de duas fundações privadas estabelecidas pela família Benko. Um acordo de doação recentemente redigido entre Ingeborg e seu filho está sendo examinado.

O advogado Dietmar Czernich, cuja empresa ajudou em uma ação judicial contra as fundações privadas, disse à revista que os ativos de Benko podem ter sido canalizados para a complexa teia de fundações privadas e suas subsidiárias, com o intuito de beneficiar a família Benko e ele próprio. Um advogado que representa a fundação privada Laura recusou-se a comentar e não discutiu o acordo de doação.

Recentemente, relatórios sugerem que as reivindicações contra Benko aumentaram para cerca de 2,4 bilhões de euros. O grupo Signa havia acumulado uma carteira substancial durante a era de taxas de juros baixas, incluindo os grupos de lojas de departamentos KaDeWe e Galeria. Benko atraiu investidores globalmente com edifícios icônicos como a Torre Elbtower em Hamburgo e o Edifício Chrysler em Nova York. O colapso de seu império imobiliário - uma rede de cerca de 1.000 empresas - enviou choques pela indústria no início do ano.

O Banco examinará as transações financeiras entre René Benko, Ingeborg e a fundação privada Laura, uma vez que há alegações de possível má utilização de fundos. Para cumprir os mandatos legais, o Banco também deve rever o acordo de doação recentemente redigido entre Ingeborg e René Benko.

