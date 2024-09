O crescimento económico do Reino Unido parou em Julho

A economia do Reino Unido não registrou nenhum progresso pelo segundo mês consecutivo em julho. De acordo com a Office for National Statistics (ONS), o Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu estável, semelhante ao mês de junho. Apesar da expansão no setor de serviços, os setores da indústria e da construção registraram uma queda. Economistas, segundo uma pesquisa da Reuters, esperavam um crescimento de 0,2% em comparação ao mês anterior.

A economista Hayley Low, do National Institute of Economic and Social Research, espera um crescimento na segunda metade do ano. No entanto, esse progresso pode não ser tão significativo quanto o início do ano, quando a economia se recuperou de uma leve recessão. No primeiro trimestre, o PIB aumentou em 0,7%.

O primeiro-ministro Keir Starmer havia prometido uma taxa de crescimento anual de 2,5% em sua campanha. O Banco da Inglaterra (BoE), que deve revisar a taxa de juros em 19 de setembro, projetou um aumento do PIB de aproximadamente 1,25% neste ano. No início de agosto, o BoE iniciou uma reversão de sua política monetária, reduzindo a taxa básica para 5,00%. Os participantes do mercado especulam que o banco central manterá sua posição atual na próxima semana e só considerará uma segunda redução de taxa após o recebimento de mais dados em novembro.

