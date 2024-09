O crescimento económico da Ucrânia está a ser impedido pela proliferação de minas terrestres.

18:07 Primeira Fatalidade na Região de Moscou Devido a Ataques de Drones UcranianosNa onda de ataques de drones ucranianos, ocorreu a primeira morte na região de Moscou. O governador regional Andrei Vorobyov compartilhou no Telegram que uma mulher de 46 anos morreu após um drone atingir um edifício residencial em Ramenskoye, localizado nas bordas sul da capital.

18:43 Moscou Justifica Operações Militares em Resposta a Ataques de Drones UcranianosApós os últimos ataques de drones ucranianos contra Moscou, o Kremlin sente-se justificado em prosseguir com sua campanha militar. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, expressou essa opinião a agências de notícias russas, afirmando: "Devemos prosseguir com a operação militar especial para nos proteger de tais incidentes." Uma mulher foi tragicamente morta em um edifício residencial durante os ataques noturnos. Apesar de as baixas civis continuarem a aumentar diariamente na Ucrânia devido aos ataques de drones ou mísseis russos, Peskov caracteriza o ataque mortal ucraniano como "a essência do regime de Kyiv".

19:27 Baerbock Não Está Otimista com Negociações de Paz com PutinA Ministra dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock é cética quanto à renovação das negociações de paz com o Presidente russo Vladimir Putin para pôr fim à invasão de quase dois anos e meio da Ucrânia. Baerbock enfatizou: "Cada iniciativa de paz proposta internacionalmente foi recebida com 'mais terror, mais sofrimento e mais mortes' pela parte russa", durante uma reunião com seu colega indiano Subrahmanyam Jaishankar em Berlim. A resposta de Putin sempre foi: "Em vez de negociar, eu quero continuar destruindo a Ucrânia". Baerbock alertou contra excessiva otimismo, uma vez que o conflito russo é travado em várias frentes.

20:11 Kyiv se Prepara para o Inverno Mais Duro desde o Início da Guerra na UcrâniaDiante dos danos ao setor de energia, o governo ucraniano espera o inverno mais rigoroso desde o início da guerra. Garantir um suprimento de energia estável durante a próxima estação de aquecimento será um desafio, de acordo com o Primeiro-Ministro Denys Shmyhal em Kyiv. Ele reconheceu: "Nós temos lidado com sucesso com três estações de aquecimento". O inverno que se aproxima não será mais fácil, mas pode muito bem ser o mais desafiador. A Ucrânia está adquirindo equipamentos para seu setor de energia de várias fontes ao redor do mundo e esforços estão sendo feitos para restaurar usinas elétricas danificadas. Para aumentar a resiliência do sistema de energia, ele será organizado de forma mais descentralizada. Shmyhal também destacou: "Estamos melhorando a autonomia das infraestruturas críticas".

17:23 Putin: A Rússia Deve Estar Preparada para Repelir Agressão Militar de Qualquer Direção

No seu discurso aos participantes do exercício estratégico de comando "Ocean-2024", o Presidente russo Vladimir Putin sublinhou a necessidade de a Rússia estar preparada para repelir qualquer agressão militar de todas as direções. "A Rússia deve estar preparada para todas as eventualidades. Nossas forças armadas devem proteger a soberania e os interesses nacionais da Rússia de forma confiável e repelir qualquer agressão militar de todas as direções, incluindo no mar e nas áreas marítimas", disse Putin à agência de notícias russa TASS. Ele acrescentou: "A marinha tem um papel crucial na realização desta tarefa".

16:51 Berlim, Paris e Londres Também Preparam Sanções contra o IrãoA Alemanha, a França e o Reino Unido condenam a entrega de mísseis balísticos iranianos à Rússia. Eles declararam em um comunicado conjunto: "Isto é mais um exemplo do apoio militar do Irão à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia". Mísseis iranianos poderiam potencialmente alcançar território europeu, exacerbando o sofrimento da população ucraniana. Este processo representa uma escalada não apenas para o Irão, mas também para a Rússia e constitui uma ameaça direta à segurança europeia. Eles já tinham advertido o Irão contra semelhante movimento e agora irão aplicar sanções, como a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A Iran Air também está na lista de sanções. Eles também impuserão sanções contra pessoas e organizações envolvidas no processo. Anteriormente, os EUA tinham acusado o Irão de fornecer armas à Rússia para a sua guerra na Ucrânia e tinham anunciado novas sanções contra Teerã.

16:32 Shoigu Exclui Negociações com a Ucrânia sem a Retirada de Tropas RussasO secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, exclui negociações com a Ucrânia sem a sua retirada dos territórios russos. "Enquanto eles não tiverem evacuado nosso território, naturalmente não conduziremos negociações com eles sobre negociações", disse Shoigu à televisão estatal russa. Desde início de agosto, as forças ucranianas estão na ofensiva na região russa de Kursk. Pela primeira vez desde o início do conflito, tropas terrestres ucranianas avançaram para território russo. A operação faz parte da luta defensiva da Ucrânia contra a invasão russa, que já dura mais de dois anos e meio. Shoigu vê o ataque à região de Kursk como uma tentativa de forçar a Rússia a negociar sob os termos ucranianos e a retirar as suas forças do Donbass.

**16:04 Agora Reclutados - Presos Contam sobre o Desploi

15:13 Riga Fortalece Medidas de Proteção de Fronteira até Fim do AnoA Latínia vai continuar a reforçar a sua segurança nas fronteiras com a Bielo-Rússia até ao final do ano devido a preocupações de segurança. O governo deste país Baltic da UE e da NATO tomou esta decisão em Riga. A razão para isto é o número excessivo de tentativas de cruzar a fronteira de forma ilegal que ainda persiste. A extensão das medidas de segurança especiais, que estavam inicialmente previstas para terminar em setembro, também tem em conta o fator de risco acrescido do conflito em curso da Rússia com a Ucrânia, uma ameaça apoiada pela liderança autoritária em Minsk. Com estas novas medidas, a patrulha fronteiriça vai ganhar poderes acrescidos em seis áreas na parte oriental do país Baltic da UE e da NATO.

14:47 Ucrânia Aumenta Produção de Armas este AnoDe acordo com estatísticas oficiais do governo ucraniano, o país quase duplicou a sua produção de armas nos primeiros oito meses de 2024 em comparação com 2023. "No primeiro semestre deste ano, produzimos o dobro de armas do que no ano inteiro de 2023," anunciou o Primeiro-Ministro Denys Shmyhal em Kyiv. A Ucrânia planeia fabricar mais de um milhão de drones até ao final do ano. "Estamos a avançar. A nossa produção de drones está a crescer," disse Shmyhal.

14:23 Analista Militar Elogia "Estratégia" do Chanceler ScholzO Chanceler Scholz propõe negociações de paz com a Rússia. Esta iniciativa é recebida com críticas significativas de alguns círculos políticos. No entanto, o analista militar Ralph Thiele apoia o plano do Chanceler e urge a sua implementação. Depois da ofensiva de Kursk, a Ucrânia enfrenta um possível breakthrough nas suas linhas de defesa.

13:52 Instituto Kiel para a Economia Mundial Avisa: Orçamento da Defesa "Inadequado"O orçamento da defesa do governo alemão é considerado "inadequado" face à ameaça que a Rússia representa, de acordo com investigadores do Instituto Kiel para a Economia Mundial. "Despite the rhetoric of a 'turning point,' the gap between Germany's and Russia's military capabilities continues to widen," explains the institute. The researchers advocate for a permanent defense budget of at least 100 billion euros. "Russia is increasingly becoming a significant security threat to NATO," says study author Guntram Wolff. "At the same time, we are making very slow progress with the necessary build-up for deterrence." Currently, the German government is barely able to replace the weapons being sent to Ukraine. The stockpiles of air defense systems and artillery howitzers are even significantly depleted.

12:25 "Diferença Notável" entre Putin e LavrovA Ucrânia tem repetidamente pedido à UE e aos EUA permissão para usar armas no território russo. Agora, os Países Baixos concederam essa permissão, incluindo caças prometidos.

12:59 Rússia Afirma Captura de Quatro Vilas em DonetskDe acordo com relatórios militares russos, quatro vilas adicionais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, foram capturadas. O Grupo do Sul capturou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo do Leste tomou Wodjane, e o Grupo Central capturou Halyzyniwka, de acordo com o Ministério da Defesa russo. No entanto, estas afirmações não podem ser verificadas de forma independente. Observadores militares ucranianos identificaram pelo menos três das vilas afetadas - todas menos Hryhoriwka - como ocupadas. A Ucrânia está atualmente sob uma pressão imensa na frente oriental.

12:20 Moscou Reconhece Apenas um Parceiro de NegociaçõesEm junho, uma conferência de paz foi realizada na Suíça sem a participação da Rússia. Agora, o Chanceler Alemão Olaf Scholz indicou a sua disposição para negociar com o Presidente Russo Vladimir Putin. No entanto, como é que o Kremlin responde? De acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov mostra sinais diplomáticos, mas não para com a Europa.

11:50 Kyiv: Rússia Usa Armas Químicas com Maior FrequênciaOficiais ucranianos alertam que as forças russas na Ucrânia estão a usar cada vez mais armas químicas. O comando militar ucraniano escreveu no Facebook que as forças russas usaram munições contendo substâncias perigosas e agentes de guerra química 447 vezes apenas em agosto, e 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O comando militar ucraniano também declarou que as tropas russas estão a enviar munições contendo agentes de guerra química proibidos e a usar compostos químicos não identificados. Além disso, declarou: "Desta forma, a Rússia está a violar flagrantemente as regras de guerra e a ignorar os

10:27 Perda de Status de Modelo de Papel: Putin's Advogada dos Direitos das Crianças Casa com BilionárioAntigamente vista como a personificação da mulher russa, Maria Lwowa-Belova, defensora dos direitos das crianças da Rússia, estava casada com um padre ortodoxo desde 2003. Juntos, eles falavam sobre valores conservadores, fé e suas experiências criando vários filhos na mídia de propaganda. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, Lwowa-Belova foi indiciada pelo Tribunal Penal Internacional em 2023, junto com o líder do Kremlin, Vladimir Putin, pelo deportação ilegal de crianças da Ucrânia. Os boatos diziam que seus valores tradicionais, especialmente seu relacionamento com o marido padre, estavam desvanecendo. No fim de semana, Lwowa-Belova casou-se com o oligarca Konstantin Malofeew, com quem ela vinha tendo um relacionamento por algum tempo. Interessantemente, esse relacionamento manteve alguma semelhança com a tradição, já que Malofeew é o fundador da TV cristã Tsargrad TV, amiga do Kremlin, e um apoiador fervoroso da monarquia e da guerra russa.

09:59 onda de ataques da Ucrânia: Morto em MoscouUm ataque de drone da Ucrânia na capital de Moscou resultou na morte de uma mulher, de acordo com o governador da região. Imagens mostram explosões em áreas residenciais. Relatórios russos também afirmam que 144 drones foram interceptados.

09:32 Exercícios Navais Iniciam: Manobras 'Ocean-2024' da Frota RussaA marinha russa iniciou manobras estratégicas chamadas "Ocean-2024" em vários corpos d'água ao longo do vasto território do país. O ministério da defesa em Moscou relatou que mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de várias unidades da frota participarão dos exercícios até 16 de setembro. Os exercícios estão ocorrendo no Pacífico, no Ártico, no Báltico e no mar Cáspio, bem como no Mediterrâneo, onde a Rússia mantém uma base na cidade síria de Tartus.

09:10 Tragédia em Incêndio em Pipeline de Óleo: Mortes Relatadas na Região de Orenburg da RússiaDuas pessoas morreram em um incêndio em um pipeline de óleo na região russa de Orenburg, de acordo com um relatório da agência de notícias TASS. Uma investigação sobre a causa do incidente foi aberta, mas a data exata do incêndio permanece incerta. Relatórios não confirmados sobre o incidente já haviam circulado em alguns canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Negociações em Peso: Shoigu Exclui Fala com UcrâniaA Rússia não negociará com a Ucrânia até que suas tropas se retirem dos territórios russos, de acordo com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, de acordo com TASS. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também havia descartado a perspectiva de negociações.

08:14 Operações de Voo Recomeçam em Aeroportos de MoscouAs operações de voo foram retomadas nos aeroportos de Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo de Moscou, de acordo com a autoridade de aviação russa Rosaviatsiya. Suspensões temporárias foram implementadas devido a ataques de drones ucranianos na região de Moscou.

07:43 Scholz Estabelece Condições para Participação Russa em Conversas de PazO chanceler alemão Olaf Scholz liga a participação russa em uma possível conferência de paz sobre a Ucrânia a pré-requisitos. Em um evento do SPD na segunda-feira à noite, ele enfatizou que o apoio militar necessário à Ucrânia contra o agressor Rússia e a exploração de uma estratégia de saída da situação de guerra deveriam ser perseguidos. Ele defendeu outra conferência de paz com a participação russa, desde que a parte supostamente convidada não estivesse simultaneamente continuando seus ataques. Putin, ele observou, tinha expressado o desejo de mais território ucraniano para uma resolução pacífica. "Esta situação requer clareza, determinação e caráter para assegurar a paz e a segurança na Europa", enfatizou o chanceler Scholz.

07:18 Rótulo de Fascismo no Exército Ucraniano: Kyiv ProtestaA Ucrânia ficou perplexa com as acusações de simpatias pró-russas no exército ucraniano pelo primeiro-ministro eslovaco Robert Fico. De acordo com a Reuters, ele instou Kyiv a tomar medidas para erradicar o "fascismo" dentro de seu exército. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia emitiu um comunicado dizendo: "Os soldados ucranianos estão defendendo suas famílias, lares e terra, bem como toda a Europa e o mundo livre contra invasores russos marcados com a letra 'Z' - um símbolo da estética fascista da Rússia moderna". O comunicado também mencionou que o povo ucraniano havia sofrido "milhões de perdas" na luta contra o nazismo no século 20. A alegação de "fascismo" de Fico espelhou a propaganda russa que muitas vezes rotula a liderança ucraniana como nazistas. De fato, partidos de extrema direita obtiveram apenas 2,4% dos votos nas eleições ucranianas de 2019. No entanto, o historiador Timothy Snyder vê traços fascistas no regime de Putin.

06:25 Greenpeace Investiga Erros Ambientais pela RússiaGreenpeace reabre uma sede em Kyiv. O objetivo é acelerar projetos de reconstrução na Ucrânia e investigar e documentar erros ambientais decorrentes da guerra de agressão da Rússia, declara Greenpeace. Eles já colaboram com organizações ambientais locais para alcançar esse objetivo. "Nosso objetivo é ajudar a Ucrânia na reconstrução ecológica da infraestrutura social usando as energias limpas do sol e do vento", diz a nova chefe da sede, Natalia Hosak. Greenpeace frequentemente chama a atenção para danos ambientais na Ucrânia devido à guerra de agressão da Rússia. Entre outros assuntos, a organização monitora a situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia.

06:02 Rússia Reporta Morte de Criança na Região de MoscouApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, os relatórios russos sugerem que uma criança morreu. O governador regional Andrei Vorobyov compartilhou essa informação via Telegram, afirmando que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones acionou um incêndio, que está sendo apagado pelos bombeiros. "Infelizmente, uma criança de nove anos perdeu a vida", confirmou Vorobyov. A interceptação de outro drone na região da capital supostamente feriu pelo menos uma pessoa quando os escombros atingiram um prédio residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou initially que 11 drones haviam sido interceptados perto da capital russa.

05:31 Ucrânia: Ataque de Drone em Kyiv RepelidoAs unidades de defesa aérea ucranianas frustraram com sucesso um ataque de drone russo em Kyiv, como anunciado pela administração militar da capital ucraniana via serviço de mensagens Telegram.

04:36 Rússia: Debris de Drone Cai em Instalação de EnergiaDebris de um drone abatido pela defesa aérea russa sobre a região de Tula supostamente atingiu uma instalação de energia, de acordo com a agência de notícias russa TASS. "Não houve feridos", disse TASS, citando as autoridades de Tula. As operações e o fornecimento de recursos aos consumidores permaneceram inalterados. A situação está sob controle.

03:29 Ucrânia Lança Ataque de Drone em MoscouApós a interceptação de dois drones ucranianos sobre o distrito de Domodedovo de Moscou, os serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Sobyanin não mencionou danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea da Rússia Abate Drone com Destino a MoscouAs unidades de defesa aérea russa supostamente abateram um drone com destino a Moscou, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. "Relatórios preliminares sugerem não haver danos ou vítimas no local onde os escombros caíram", disse Sobyanin via Telegram. Nenhum comentário foi feito pelo lado ucraniano.

00:12 Zelensky Agradece à Suécia pelo Novo Pacote de AjudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu à Suécia por um pacote de defesa no valor de US$ 445 milhões. "Esta importante ajuda, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e fundos para atender às necessidades urgentes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades de defesa", disse Zelensky no X. De acordo com os relatórios suecos, o pacote também inclui peças de reposição para caças Gripen para preparar uma possível entrega futura dos aviões.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia é "a maior ameaça à paz" diretamente na fronteira oriental da OTANApós incursões de drones russos na Letônia e na Romênia, o Ministério das Relações Exteriores considerou a Rússia sob o presidente Vladimir Putin como "a maior ameaça à paz e à segurança". "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à paz e à segurança diretamente na fronteira oriental da OTAN", escreveu o ministério no X. "Isso foi demonstrado novamente, especialmente pelos incidentes de drones na Romênia e na Letônia". "Cooperamos com nossos parceiros da aliança e estamos ao seu lado", acrescentou o Ministério das Relações Exteriores, se referindo aos drones. No fim de semana, os membros da OTAN e da UE Letônia e Romênia relataram cada um uma infiltração de drone russo em seu território.

21:42 EUA Negam Confirmação do Fornecimento de Foguetes Iranianos à RússiaO governo dos EUA não pode confirmar relatórios de que o Irã forneceu foguetes balísticos à Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz do governo dos EUA para questões de segurança nacional.

21:28 Zelensky Pede Implementação Rápida dos Acordos de AjudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu a rápida execução dos acordos de ajuda com o Ocidente. "O curso da guerra depende diretamente da qualidade da logística nas entregas e do cumprimento de todos os compromissos por nossos parceiros", disse Zelensky em seu discurso noturno. As armas e o equipamento devem chegar a tempo de serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve ser entregue às nossas tropas em setembro."

20:52 Político da Oposição Russa Advertiu contra Deixar Putin Escapar da VitóriaO líder político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa advertiu o Ocidente contra permitir que o presidente russo Vladimir Putin escape da guerra na Ucrânia com uma "vitória que salve a face". "É crucial que Vladimir Putin não vença a guerra contra a Ucrânia", diz Kara-Mursa. "É vital que Vladimir Putin não escape desta guerra na Ucrânia com uma 'vitória que salve a face'". Cerca de um mês após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa afirma que há "cansaço" em relação à guerra em

