O crescimento do emprego temporário nas indústrias alemãs é relatado pela Ifo.

No setor empresarial alemão, os desligamentos temporários têm aumentado recentemente – e espera-se que continuem a subir: segundo o Instituto Ifo de Munique, 14,3% das empresas passaram por isso em agosto, um aumento em relação aos 12,5% em maio. O instituto também revelou, com base em suas pesquisas empresariais, que um impressionante 23% das empresas espera desligamentos temporários nos próximos três meses.

A previsão para o trimestre seguinte em maio foi bastante reservada. Recentemente, os setores mais vulneráveis foram os fabricantes de móveis (aproximadamente 29%) e a produção de metal (27,7%). Os setores de engenharia mecânica e automotivo também tiveram mais de 19% cada, enquanto a indústria química foi relativamente poupada.

Apesar do aumento dos desligamentos temporários, considerados em relação ao cenário econômico sombrio da indústria alemã, ser "razoavelmente modesto", os pesquisadores esclareceram que isso não é um sinal positivo, já que muitas das empresas afetadas veem a situação como grave. "Portanto, elas parecem estar reduzindo a força de trabalho ou mudando as instalações, em vez de lidar com isso por meio de desligamentos temporários, apesar da escassez de mão de obra", explicou o especialista do Ifo, Sebastian Link.

O aumento moderado dos desligamentos temporários pode ser visto como "razoavelmente modesto" em uma perspectiva maior, mas ainda é uma preocupação para as empresas afetadas. Além dos fabricantes de móveis e da produção de metal, outros setores, como engenharia mecânica e automotivo, também tiveram níveis significativos de desligamentos temporários.

Leia também: