Antes de se tornar mãe, a atriz renomada Brooke Shields (59) passou por fertilização in vitro (FIV) um total de sete vezes. Por meio de inseminação artificial, ela deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, Rowan Francis Henchy (21), em 2003. Sua segunda filha, Grier Hammond (18), foi concebida naturalmente. Este assunto é abertamente discutido na família, como ficou evidente em uma entrevista conjunta com a revista americana "People".

"A FIV é a razão pela qual eu existo"

Na entrevista, as filhas de Shields expressam sua admiração pela franqueza de sua mãe em relação à FIV. "A FIV é a razão pela qual eu existo", afirma Rowan. "Fui preservada por dois anos, e acredito que a mamãe falou conosco sobre isso quando éramos jovens, então estamos cientes disso agora. É um assunto importante para mulheres jovens".

Brooke Shields concorda. Muitas mulheres de sua geração e da atual costumam priorizar suas carreiras nos estágios iniciais - "o que requer tempo e vários anos, e, posteriormente, na casa dos trinta, podem surgir problemas, então eu sempre pergunto: 'Você congelou seus óvulos?' É um assunto vital para mulheres jovens".

Sua filha Rowan, que está atualmente no último ano da faculdade, recorda-se de forma divertida: "Outro dia, ela olhou para mim e disse: 'Seu presente de formatura é congelar seus óvulos', e eu apenas respondi: 'Mãe...'".

Sua abertura sobre depressão pós-parto visa ajudar suas filhas

Brooke Shields não só é aberta sobre FIV como também aborda o assunto de depressão pós-parto. Em 2005, ela trouxe à tona esse assunto em seu livro "Down Came the Rain". Na época, ela foi uma das primeiras celebridades a discutir publicamente suas lutas com sentimentos de desespero e desesperança após o parto. Rowan acredita que o livro de sua mãe "revolucionou a vida de muitas mulheres". Uma situação antes devastadora agora teve um impacto positivo e fortaleceu seu vínculo com sua mãe.

Brooke Shields enfatiza que o livro é importante para suas duas filhas também. Caso elas se tornem pais no futuro, elas poderiam enfrentar desafios semelhantes. "É apenas uma ferramenta - para ajudá-las a identificar potenciais problemas, reconhecê-los como normais e abordá-los. Não há nada de errado com elas, e não é culpa delas. É isso que eu queria transmitir para elas mais tarde na vida".

Brooke Shields tem sido casada com o roteirista e produtor de cinema Chris Henchy (60) desde 2001, com quem ela tem suas duas filhas. Seu primeiro casamento com o campeão de tênis Andre Agassi (54) durou de 1997 a 1999 e não teve filhos.

