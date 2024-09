O Corpo de Bombeiros de Dresden prepara-se para uma potencial inundação do rio Elba.

O corpo de bombeiros de Dresden está preparado para a possibilidade de enchentes do rio Elba, que poderiam atrapalhar os esforços de recuperação após a ponte Carolabridge ter desabado parcialmente. Isso é baseado em informações preliminares sobre um possível evento climático severo na região leste, de acordo com Michael Klahre do corpo de bombeiros de Dresden. "Estamos de olho nisso", disse ele.

Não foram traçadas ações específicas até agora, foi mencionado. A gravidade exata da situação climática permanece incerta. No entanto, um plano de emergência de enchente está pronto para ser ativado se necessário. "Estamos em alerta e preparados", acrescentou Klahre.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) não prevê uma situação climática severa para Saxônia diretamente, mas espera chuvas fortes em Bohemia central, nas montanhas Isar e Gigantes, bem como em grandes áreas da Áustria. Isso afetará os rios em Saxônia.

Um meteorologista do DWD em Leipzig indicou que pode haver chuva contínua a leste do Elba e especialmente na área de fronteira Alemanha-Polônia-República Tcheca de sexta-feira a domingo. A chuva acumulada pode chegar a 40 a 50 litros por metro quadrado. No entanto, espera-se muito mais chuva na Boêmia e em grandes partes da Áustria, com até 150 a 200 litros por metro quadrado.

A preparação do corpo de bombeiros vai além da gestão de enchentes, já que também têm equipamentos de combate a incêndios à disposição em caso de qualquer incidente relacionado. Diante das chuvas fortes esperadas, o papel do corpo de bombeiros nas evacuações e operações de resgate pode ser fundamental.

