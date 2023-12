O consumo de drogas pelos adultos aumentou durante a pandemia, mas diminuiu drasticamente nos jovens, segundo um estudo

Mas o uso de cannabis, drogas ilegais e álcool por adultos, incluindo o consumo excessivo de álcool, permaneceu o mesmo ou aumentou em comparação com os dois anos anteriores à Covid-19.

"O uso de substâncias diminuiu entre 2019 e 2020 entre aqueles com idades entre 13 e 20 anos", escreveu o primeiro autor Dr. Wilson Compton, vice-diretor do Instituto Nacional de Abuso de Drogas.

No entanto, "declínios consistentes não foram observados em pessoas mais velhas, exceto nas reduções do uso do tabaco, e o uso de cannabis aumentou entre os adultos com 25 anos ou mais", escreveram ele e seus coautores.

Diminuição do consumo entre os adolescentes

O estudo analisou dados do Estudo de Avaliação Populacional do Tabaco e da Saúde, que acompanha o consumo de tabaco e outras substâncias ao longo do tempo entre 49.000 jovens e adultos dos EUA.

"Um dos pontos fortes deste estudo foi a sua conceção longitudinal", afirmou Joseph Palamar, professor associado de saúde populacional na NYU Grossman School of Medicine, que não participou no estudo.

"Esta conceção permite-nos observar as mudanças entre as mesmas pessoas ao longo do tempo, ao contrário de outros estudos nacionais que comparam diferentes grupos de pessoas ao longo do tempo", afirmou.

O abuso de substâncias diminuiu nos adolescentes entre os 13 e os 17 anos, de acordo com o estudo publicado na terça-feira na revista JAMA Network Open.

O uso de cannabis entre adolescentes de 13 e 15 anos caiu 3,4 pontos percentuais em 2020 em comparação com 2018 e 2019, enquanto o uso de tabaco diminuiu cerca de 4 pontos, concluiu o estudo. O uso de outros medicamentos prescritos ilegais ou mal utilizados também caiu 2,5 pontos percentuais nessa faixa etária.

O uso de maconha aumentou em adultos, mas caiu em adolescentes, de acordo com o estudo.

O uso de maconha em adolescentes de 16 e 17 anos caiu 7,3 pontos percentuais em 2020 em comparação com 2018 e 2019. O uso do tabaco caiu mais de 10 pontos e o uso indevido de drogas caiu quase 3 pontos percentuais. O consumo excessivo de álcool diminuiu 1,6 pontos percentuais em toda a faixa etária.

"Acho que a disponibilidade desempenha um grande papel", disse Palamar. "Se os alunos do liceu estiverem separados dos amigos durante muito tempo e presos dentro de casa, é provável que tenham menos acesso às drogas.

"Mesmo que um adolescente consiga obter erva, isso não significa que tenha um sítio longe dos pais para a fumar, se toda a família estiver fechada", acrescentou.

Os jovens adultos beberam mais

O uso de álcool aumentou mais de cinco pontos percentuais (de 60,2% para 65,2%) entre adultos de 21 a 24 anos em 2020 em comparação com os dois anos anteriores. O consumo excessivo de álcool, no entanto, diminuiu 2,2 pontos.

O consumo de tabaco diminuiu cerca de 8 pontos percentuais, mas o consumo de marijuana e de outros medicamentos ilegais ou sujeitos a receita médica não sofreu alterações significativas neste grupo etário, de acordo com o estudo.

O consumo de marijuana aumentou ligeiramente nos adultos com 25 anos ou mais, em 1,2 pontos percentuais. A diminuição do consumo de outras substâncias neste grupo etário não foi significativa, segundo os autores do estudo.

O consumo de tabaco diminuiu em todos os adultos, segundo o estudo. O número de jovens adultos de 18 a 20 anos que fumam tabaco caiu pouco mais de 15 pontos percentuais em 2020 em comparação com 2018 e 2019. O tabagismo também diminuiu cerca de 8 pontos em adultos com 21 anos ou mais no mesmo período.

A tendência manteve-se?

No entanto, uma queda no uso de drogas durante os primeiros dias da Covid não significou que a redução continuou com o passar da pandemia, disse Palamar, que tem estudado a disponibilidade de drogas durante esse período.

"As reduções no uso durante os primeiros meses da Covid são significativas, mas precisamos ter em mente que o uso de algumas drogas se recuperou", disse Palamar. "Por exemplo, descobrimos que as apreensões de maconha e metanfetamina diminuíram após o início da Covid, e depois voltaram a uma taxa muito maior no final do ano."

Uma pesquisa separada com pessoas de 19 a 30 anos descobriu que eles estavam usando maconha e alucinógenos em altas taxas em 2021. O estudo Monitoring the Future, publicado em 2022, descobriu que 11% das pessoas nessa faixa etária usavam maconha diariamente em 2021, enquanto 43% disseram que a usaram no ano passado.

Deidre McPhillips da CNN contribuiu para esta história.

