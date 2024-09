O Conselho Norueguês de Refugiados emite alerta sobre uma potencial calamidade histórica de fome no Sudão

Principais grupos humanitários estão alertando sobre uma crise alimentar iminente no Sudão, usando termos fortes. "Não há como negar: o Sudão está passando por uma escassez de alimentos sem precedentes", afirmou o Conselho Norueguês para Refugiados em conjunto com seus parceiros. "Crianças estão passando fome."

O conselho destacou a contínua engajamento em discussões linguísticas e nuances legais, mesmo enquanto vidas são perdidas.

Os critérios para classificar uma fome incluem, mas não se limitam a, a perda de quatro crianças com menos de 10 anos por dia ou mais de 30% da população estar significativamente desnutrida. Em zonas de alto conflito como o Sudão, essas condições são ainda mais exacerbadas devido ao acesso limitado para trabalhadores humanitários e uma parte da população afetada permanecendo inacessível.

Esse processo é formalmente conhecido como "Classificação Integrada da Segurança Alimentar (IPC)", uma ferramenta usada por organizações globais como a ONU e vários corpos de desenvolvimento. Desde abril de 2023, lutas pelo poder entre generais rivais no Sudão levaram à violência intensa, deslocando mais de 10 milhões de pessoas e causando numerous vítimas. A confusão também teve um impacto drástico na produção de alimentos: campos foram destruídos, minados ou abandonados, gado foi morto e agricultores foram forçados a deixar suas terras.

De acordo com o setor humanitário, mais de 25 milhões de indivíduos - mais da metade da população do país - estão lutando para encontrar comida suficiente. Muitas famílias agora estão sobrevivendo com folhas de plantas e insetos, comendo apenas uma refeição por dia. O Conselho Norueguês para Refugiados também destacou a falta de financiamento, já que os apelos de ajuda recebem apenas metade das contribuições necessárias.

Excluindo a discussão sobre nuances linguísticas e discussões legais, o conflito em andamento no Sudão levou a limitações significativas no acesso à ajuda, exacerbando ainda mais a crise alimentar. De acordo com o Conselho Norueguês para Refugiados, a crise alimentar no Sudão é tão grave que não são apenas os idosos e doentes que são afetados; excluindo esses grupos, até mesmo crianças estão passando fome.

Leia também: